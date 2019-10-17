Halide Edib'in torunu Çankaya Baharevi'nin konuğu oldu
Ölümünün 55. yıldönümü öncesinde Oran Baharevi Halide Edib Adıvar'ın torunu Ömer Sayar'ı konuk etti. Sayar, Halide Edib'in yazarlığı, özel yaşamı ve anılarını Çankayalılara anlattı.
Ölümünün 55. yıldönümü öncesinde Oran Baharevi Halide Edib Adıvar'ın torunu Ömer Sayar'ı konuk etti. Sayar, Halide Edib'in yazarlığı, özel yaşamı ve anılarını Çankayalılara anlattı.
Oran Baharevi salonunda gerçekleşen etkinliğe Çankayalılar yoğun ilgi gösterirken Ömer Sayar, 13 yıl beraber yaşadığı babaannesi Halide Edib'in yaşamını kendi anıları ve ailesinden dinledikleri eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Her yıl Ocak ayı yaklaştığında, Halide Edib'in hatırlanıp hatırlanmayacağını düşündüklerini ve çoğu kez de hatırlanmadığını dile getiren Sayar, "Bir bakıyorsunuz pek çok kişinin mezarına gidiliyor, Halide Edib'le mukayese ettiğiniz zaman. Halide Edib için olmadı bu, unutuluyor. Üzülüyorum ona tabii" dedi.
Halide Edib'ten sonraki nesilde aile üyelerinin fen bilimlerine yöneldikleri için edebiyatla ilgilenmediklerini ifade eden Sayar, “Öyle olunca da onun en azından edebi açıdan faaliyetini devam ettirecek bir akrabamız yok. Ben de aynı aile kuralının içinde mühendis oldum" diye konuştu.
ROMANLARINI ESKİ TÜRKÇE İLE YAZARDI
Sayar, 11 yaşından 24 yaşına kadar Halide Edib'le aynı evi paylaştığını ve Halide Edib'i insan yönüyle tanıdığını belirterek, "Nasıl tarihteki yeri itibarıyla özelse kişisel hayatında da özel bir insandı. Yüzü asıktı ama hissi biriydi. Mesela oğlu yani babam ABD'ye gitti, uzun süre kaldı. ABD'nin herhangi bir yerinde bir uçak düştüğü zaman 'Acaba oğlum içinde midir ' diye gözyaşı dökerdi. Böyle de içli tarafı vardı" bilgilerini aktardı.
Halide Edib'in romanlarını yazarken hiçbir zaman dolmakalem kullanmadığını aktaran Sayar, Edib’in mürekkep hokkası kullandığını ve romanlarını eski Türkçe yazdığını söyledi. Ömer Sayar, Halide Edip Adıvar’ın yazısının çok anlaşılır olmadığı için daktilo aşamasında tamamen kendisinin yazdırdığını da sözlerine ekledi.
Yaklaşık 2 saat süren anılarla dolu söyleşinin ardından Ömer Sayar, katılımcılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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