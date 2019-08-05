Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR Ankara turnesinde

Çankaya Belediyesinin dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoy-Tur, bu yıl 12 Ağustos'ta 62'incisi düzenlenecek Fransa Confolens Dünya Dansları ve Müziği Festivali öncesinde Ankara turnesine çıktı.

Başkent'in önemli meydanlarında hazırladığı gösterisiyle Ankaralılarla buluşan topluluk, Ağustos ayının ilk haftasında önce Ulus Atatürk Anıtı önünde Başkentlilerle buluştu. Bu yıl sahneledikleri ve büyük beğeni toplayan "Renkler" adlı gösteriyle Anadolu'nun renklerini Dünya dans arenasına çıkarmaya hazırlanan Hoy-Tur, Ulus'ta düzenledikleri gösteriyle Ankaralıların büyük beğenisini kazandı.

ANKARALILARLA BİRLİKTE DANS ETTİLER

Türkiye'nin en büyük halk dansları topluluklarından biri olan Hoy-Tur, Ulus'un ardından ikinci gösterilerini ise Altındağ ilçesi Hamamönü Meydanı'nda gerçekleştirdi. Hamamönü'nde Karadeniz rüzgarı estiren topluluk, gösterilerinin sonunda ise izleyicileri sahneye çıkartıp, Başkentlilerle Hamamönün'de uzun bir halay oluşturdu. Grubun Ankara turnesi 6 Ağustos Salı günü Sincan Lale Meydan'ındaki gösterisiyle sona erecek.