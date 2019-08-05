Son Dakika
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"

Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR Ankara turnesinde

Dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoy-Tur, Ankara turnesinde ilk gösterisini Ulus Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirirken topluluk hafta sonu da Altındağ Hamamönü'ne konuk oldu

Ankara Haberleri 05.08.2019, 11:41 05.08.2019, 11:46 Ramazan Durmuş
Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR Ankara turnesinde

Çankaya Belediyesinin dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoy-Tur, bu yıl 12 Ağustos'ta 62'incisi düzenlenecek Fransa Confolens Dünya Dansları ve Müziği Festivali öncesinde Ankara turnesine çıktı.

Başkent'in önemli meydanlarında hazırladığı gösterisiyle Ankaralılarla buluşan topluluk, Ağustos ayının ilk haftasında önce Ulus Atatürk Anıtı önünde Başkentlilerle buluştu. Bu yıl sahneledikleri ve büyük beğeni toplayan "Renkler" adlı gösteriyle Anadolu'nun renklerini Dünya dans arenasına çıkarmaya hazırlanan Hoy-Tur, Ulus'ta düzenledikleri gösteriyle Ankaralıların büyük beğenisini kazandı.

ANKARALILARLA BİRLİKTE DANS ETTİLER

Türkiye'nin en büyük halk dansları topluluklarından biri olan Hoy-Tur, Ulus'un ardından ikinci gösterilerini ise Altındağ ilçesi Hamamönü Meydanı'nda gerçekleştirdi. Hamamönü'nde Karadeniz rüzgarı estiren topluluk, gösterilerinin sonunda ise izleyicileri sahneye çıkartıp, Başkentlilerle Hamamönün'de uzun bir halay oluşturdu. Grubun Ankara turnesi 6 Ağustos Salı günü Sincan Lale Meydan'ındaki gösterisiyle sona erecek.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
#ankara haberleri #Çankaya Belediyesi #halk dansları topluluğu hoytur #Fransa Confolens Dünya Dansları ve Müziği Festivali #Halk Dansları Topluluğu HOYTUR Ankara turnesinde #ankara
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:06
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@