​Halk gününde gönüllere dokunmak ve çözüm odaklılık esas

“Talebi, derdi ve projesi olan tüm vatandaşlarımıza kapımız açık” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gelenekselleşen Halk Gününde çözüm odaklı olduklarını ve gönül almak, gönül yapmak ve gönüllere dokunmayı ilke edindiklerini vurguladı.

Her Salı 11.00 -14.00 saatleri arasında Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu Halk Gününde Başkan Altınok, vatandaşı tek tek dinleyerek notlar aldı. Engelli, yaşlı, hamilelere öncelik tanınan ve talebini ileten vatandaşın evine kadar servisle bırakıldığı Halk Günü ile ilgili Başkan Altınok, “Halk günü ile vatandaşlarımız mahallesi, sokağındaki sıkıntısını, talebini bizzat gelip iletme fırsatı buluyor. Zaten bizzat vatandaşın içindeyim, sorunları, talepleri yerinde dinliyorum, Keçiören’imizin huzur ve güvenliği için mahalle mahalle, sokak sokak, adım adım Keçiören’i geziyorum. Bir gecede 10 mahalle gezdiğim oluyor, vatandaşım rahat uyusun, Altınok, gece gündüz onların yanında” dedi.

“DERDİ, TALEBİ OLAN GELSİN”

Altınok, ‘buralar saltanat makamları değil hizmet makamları’ vurgusu yaparak, “Kimseyi geri çevirmedik, çevirmeyiz, derdini, talebini, projesini ulaştırmak isteyen herkes gelsin. Vatandaşla arasına duvar ören değil, tüm duvarları, aracıları kaldıran bir anlayışla bu göreve talip olduk. O nedenle ‘Efsane Başkan’ tanımına layık görüldük” ifadelerini kullandı.