Halk otobüslerinde Ankarakart dönemi 2 Eylül’de başlıyor

Ankaralılar, EGO otobüsleri ve raylı sistemlerin yanı sıra 14 güzergahta hizmet veren mavi özel halk otobüslerinde de 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren Ankarakart’ı kullanabilecek. Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçlarından Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) ANKARAKART uygulamasını hayata geçiriyor. Toplu taşıma araçlarında geçerli olan ANKARAKART, Mavi Özel Halk Otobüslerinde 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren kullanılmaya başlayacak.

VALİDATÖRLER TAKILDI

Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin (validatör) Mavi Özel Halk Otobüslerine takılma işlemleri tamamlanırken, ÖHO’ların da dahil olmasıyla Başkent’te ulaşımda tek kart (ANKARAKART) dönemine geçilmiş olacak.

Mavi Özel Halk Otobüslerinde ANKARAKART uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar bundan sonra tüm otobüsler ve Raylı sistemlerde tek kartla daha kolay ulaşım sağlayabilecek.

EGO Otobüslerinde 20 Mart 2013 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan ANKARAKART, Özel Toplu Taşıma araçlarında (ÖTA) ise 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren kullanılırken, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren de Mavi Özel Halk Otobüsleri’nde geçerli olmaya başlayacak. ANKARAKART’a geçilmesiyle ÖHO’larda nakit ücret ödemesi de sona erecek.

İMZALAR ATILDI

EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkent genelinde 14 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren Mavi Özel Halk Otobüs sahipleri ile sözleşme imzalanırken, otobüslerin validatör bağlantıları da tamamlandı.

EGO Otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ve ÖTA’larda geçerli olan 75 dakikalık transfer süresi, Başkent genelinde hizmet veren 199 ÖHO’da da geçerli olacak.

ŞOFÖRLERE VALİDATÖR EĞİTİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) sürücüleri ve işleticilerine yönelik validatör eğitimi de verdi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, ÖHO sürücüleri ve işleticileri ANKARAKART uygulamasında validatörlerin kullanımına yönelik hem teorik hem de uygulamalı ayrıntılı bilgi aldı.

Aldıkları eğitimin yeni sistemi tanımaları açısından yararlı olduğunu belirten Özel Halk Otobüsleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tuncay, “Bu eğitim sayesinde cihazı kullanmayı öğrendik. ANKARAKART'a geçişimiz vatandaş açısından da iyi olacak. EGO otobüsleriyle aynı sisteme dahil olacağız. Mansur Başkanımızın talimatıyla geçtik” derken, Mavi Özel Halk Otobüsü şoförlerinden Selahattin Gürbüz, “ANKARAKART uygulamasıyla tek tip kart olacak. İnsanlar araç seçme durumunda kalmadan hangi araç gelirse ona binebilecek” dedi.

Mavi Özel Halk Otobüsü şoförlerinden Yakup Dinçer ise, “Türkiye'de bir tek ücretli sistem ÖHO’larda kalmıştı. O yüzden bizlerin de bu sisteme geçmesi güzel oldu” sözleriyle, yeni uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkent’te bin 448 EGO Otobüsü, 132 Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) ve 199 Mavi Özel Halk Otobüsü (ÖHO) toplu taşıma hizmeti veriyor.