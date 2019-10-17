Hayatı kaçırmak istemeyenleri buluşturan seminer
Sağlıkla ilgili bilinçlendirme çalışmaları konusunda titiz davranan ve özellikle kadın sağlığına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleyen Keçiören Belediyesi, “idrar kaçırmanın nedenleri ve çözüm yollarına” yönelik düzenlediği seminerle de beğeni kazandı.
Sağlıkla ilgili bilinçlendirme çalışmaları konusunda titiz davranan ve özellikle kadın sağlığına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleyen Keçiören Belediyesi, “idrar kaçırmanın nedenleri ve çözüm yollarına” yönelik düzenlediği seminerle de beğeni kazandı.
Necip Fazıl Sahnesinde ağırlıklı olarak kadınların katılımıyla Keçiören Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü ve Kontinans Derneği iş birliğinde düzenlenen seminerin moderatörlüğünü ünlü televizyon sunucusu Nergis Kumbasar üstlendi. “Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü” adı altında düzenlenen programda Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ile Kontinans Derneği Halkı Bilgilendirme Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bedreddin Seçkin de konuşmacı olarak yer aldı. Programda İdrar kaçırma nedir?, Hastalık belirtisi midir?, Hangi yaş gruplarında görülür?, Çözüm için neler yapılmalı? sorularına cevap arandı.
Katılımcıların merak ettikleri soruları da yönelttikleri program sonunda Nergis Kumbasar, “Hayatı kaçırma sen, bir yolu var istersen” isimli kitabı imzaladı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitim ve bilinçlendirme seminerlerinin devam edeceği müjdesini vererek, “7’den 77’ye her vatandaşımız bizim için değerli ve öncelikli, sağlıklarını önemsiyoruz” ifadesini kullandı.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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