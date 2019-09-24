Haymana Belediyesi temizlik filosuna yeni araç

Haymana Belediyesi araç filosuna yeni hizmet araçları katmaya devam ediyor. Filoya son olarak Yol Süpürme Aracı katıldı. Yeni araç, Saat Kulesi Meydanında vatandaşlara sergilendi. Törene Haymana Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem Kandemir ve vatandaşlar katıldı.

Turgut “Görev süremizde 19. aracımız”

Burada bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut araç filolarını günden güne genişlettiklerini belirterek “Amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti en iyi şekilde sunmak. Bunun için de modern bir araç filomuzun olması lazım. Yaptığımız çalışmalarla araç filomuzu günden güne genişletiyoruz. Yol Süpürme aracımızı teslim aldık hafta içi bir adet çöp kamyonu teslim alacağız. Böylece görev süremiz boyunca toplamda 19. aracımızı hemşehrilerimizin ve Haymanamızın hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı olsun.” diye konuştu.