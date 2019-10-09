Haymana'da kaplıcalarda indirimli gün müjdesi!

Haymana Belediyesi aldığı kararla Medrese ve Seyran kaplıcalarında indirimli gün uygulaması başlattı.

Uygulamaya göre vatandaşlar Salı günleri Medrese Hamamı, Perşembe günleri ise Seyran Hamamından yüzde 50 indirimli faydalanacak. Uygulama 08.10.2019 tarihinden itibaren başlayacak.

“Vatandaşlarımızın faydası hep önceliğimiz oldu”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, vatandaşların faydasına olacak çalışmaların hep öncelikleri olduğunu belirterek “Önceliğimiz hep vatandaşımızın iyiliği oldu. Bu doğrultuda gerek Haymanalı hemşehrilerimizin gerekse misafirlerimizin ‘Dünyanın En İyi Termal Suyu’ olarak tescillenen kaplıcalarımızdan daha fazla faydalanmasını sağlamak adına böyle bir karar aldık. Salı günleri Medrese, Perşembe günleri ise Seyran kaplıcamızda yüzde 50 indirimli olarak hizmet vereceğiz. Hayırlı olsun.” dedi.