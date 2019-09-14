Haymana'da meşaleli yürüyüş ve kurtuluş şenliklerine büyük ilgi

Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği ve düşmanın durdurulduğu son nokta olan Haymana’da bu yıl da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi göstererek Cimcime Meydanını doldurdu.

Etkinliklerin ilk günü, her yıl düzenlenen “Meşaleli Yürüyüş” oldu. Haymanalılar ellerinde meşaleler, dillerinde marşlar ve dualar eşliğinde Cimcime Meydanına yürüdü.

Dev bir Türk Bayrağı ile yürüyenleri ilçe merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü karşıladı. Buradan, Mehteran Bölüğü eşliğinde Cimcime Meydanına yürüyen vatandaşlara Ankara Kulübü Seğmenler Ekibi de eşlik etti.

TÜRKÜLERLE COŞTULAR

2 gün süren etkinlikte Çiğdem Doğan, Hünkar, Akdeniz Erbaş, Ozan Ahmet Demir, Mehmet Doğan, Dedo, İzzet –İsmet Bağcı gibi isimler sahne aldı. Ayrıca Beyaz Düşler Tiyatro ekibi de Kurtuluş Savaşı tiyatro gösterisi sundu. Haymanalılar türkülerle coşup bol bol halay çekti.

HEDİYE ÇEKİLİŞİNE İLGİ

Etkinliklerde Haymana belediyesi tarafından yapılan çekilişlerle vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çekiliş kurasını Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut yaptı. Özellikle televizyon, 2 adet bisiklet gibi büyük ödüllerin kurasında çocukların ve vatandaşların heyecanı görülmeye değerdi.