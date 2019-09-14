Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi sempozyumu

Son 4 yıldır uluslararası düzeyde gerçekleştirilen “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu” Haymana'da gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü, Haymana Kaymakamlığı ve Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyuma; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gürer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9.Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Polatlı AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir’in yanı sıra, AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem Kandemir, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Prof.Dr. Ömer Özkan ve Abbas Güçlü her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Uluslararası sempozyuma bu yıl da yerli ve yabancı birçok akademisyen katılarak bildiri sundu.

BAŞKAN TURGUT'UN ÖNERİSİ

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Haymana’nın tarihi milli park ilan edilmesi kararını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100.yılının yaklaştığını belirterek “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı olan 2021 yaklaşırken bugüne kadar Belediyemizin imkânlarıyla özveriyle ve başarılı bir şekilde organize ettiğimiz bu etkinliklerimizin, Devlet Töreni kapsamına alınması ve Devlet Erkânımızın törenlere katılımlarıyla daha görkemli ve coşkulu gerçekleştirilmesi en büyük temennimizdir.”dedi.

KAYMAKAM GÜRBÜZ7ÜN TURİZM VURGUSU

Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz de yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; "Bu topraklar ölüm kalım mücadelelerinin yaşandığı yerlerdir. Bağımsızlık söz konusu olduğunda herşeyini feda eden şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu sempozyuma emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Yakın zamanda termal turizmin odağı olacağımızı ve bunun için seferberlik başlatacağımızı ilan ediyorum.”diye konuştu.

"HAYMANA BİR KAHRAMANLIK DESTANI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ise konuşmasında, "Anadolu topraklarında bir güneşin doğuşuna şahit olduk. Haymana bizi esaret altına almaya çalışanlara karşı verdiğimiz çok önemli bir kahramanlık destandır. Çanakkale ve Malazgirt ne ise Haymana da aynı öneme sahiptir. Kahramanlık destanları yazılmıştır. Burada bin yıllık ruh yeniden doğmuştur. Sempozyumda emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum."dedi.

“Haymana’ya Dair” “Çeşitli Yönleriyle Haymana” ,“Haymana Tarihinden Bir Kesit”, “Milli Mücadele’de Yunan İşgali”, “Milli Mücadele’de Sakarya Meydan Muharebesi”, “Sakarya Meydan Muharebesi’ne Dış Dünya’dan Bakış” ,“Milli Mücadeleye Dair Değerlendirmeler” oturumlarının ardından sempozyum kapanışı gerçekleştirildi.

MANGALDAĞ ŞEHİTLİĞİNE ZİYARET

Sempozyumun ardından Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut veyurtiçi ve yurtdışından sempozyuma katılan akademisyenler ve vatandaşlar Mangaldağ şehitliğini ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan katılımcılar şehitler için Haymana Müftüsü Şinasi Öztürk’ün okuduğu Kuran-ı Kerim Tilavetini dinleyip şehitler için Fatiha okudu. Duaların ardından Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Başkan Turgut şehitliğe şehitler anısına fidan dikti.