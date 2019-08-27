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Haymana, uluslararası rallicileri konuk etti

Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid’in bu seneki etaplarından biri Haymana oldu.

Ankara Haberleri 27.08.2019, 17:02 27.08.2019, 17:39 Ramazan Durmuş
Haymana, uluslararası rallicileri konuk etti

Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid’in bu seneki etaplarından biri Haymana oldu. 24 Ağustos tarihinde Abant’tan başlayıp 2.300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden 31 Ağustos 2019’da Göbeklitepe’de tamamlanacak olan TransAnatolia’da rallinin uluslararası isimleri yarışıyor. Zorlu ralliye 90 araç ve 150’ye yakın yarışmacı katılıyor.

TURGUT'TAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar’a, Haymana’yı Trananatolia etabına dâhil edip ilçenin tanıtımına yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür plaketi veren Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut “Haymana geçmişi kadim uygarlıklara dayanan önemli bir yer. Uluslararası tescilli ‘Dünyanın En İyi Termal Suyu’na sahip, Kurtuluş Savaşı’nın Son Kalesi ve İçanadolu’nun önemli tarım merkezlerinden biri. Bizler de Haymana’yı gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında tanıtmaya çaba sarf ediyoruz. Trananatolia gibi önemli bir rallinin Haymana’da olması bizleri çok mutlu etti. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, başarılı ve keyifli bir yarış diliyorum” dedi.

HAYMANA'DA DİNLENDİLER

Rallinin 2. gün etabı olan Haymana parkurunun kampı Başdeğirmen Piknik alanında yapıldı. Ralliciler yol yorgunluğunu Haymana’da dinlenerek giderdi.

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