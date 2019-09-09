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Hayvanat Bahçesinin sevimli minikleri

Sincan Hayvanat Bahçesi’nin en yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı. Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan 5 Rakun, 1 Pamuk Başlı Tamarin Maymunu ve 2 Ankara Kedisi yavrusu ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara Haberleri 09.09.2019, 10:23 Ramazan Durmuş
Hayvanat Bahçesinin sevimli minikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi’nin en yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı. Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan 5 Rakun, 1 Pamuk Başlı Tamarin Maymunu ve 2 Ankara Kedisi yavrusu ziyaretçilerini bekliyor.

HAYVAN TÜR SAYISI 65’E, HAYVAN VARLIĞI 823’E ULAŞTI

Yeni üyelerle birlikte Sincan Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvan varlığı 815’e yükselirken, hayvan türü de 65’e ulaştı.

Başkentlilerin dört mevsim uğrak yeri olan Sincan Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerden özellikle de çocuklardan büyük ilgi görüyor. Yeni doğan yavrular için barınak koşullarının uygun hale getirildiği Hayvanat Bahçesi’nde en sevimli halleriyle Başkentlileri karşılayan minik yavrular, dünyaya yeni gelmenin heyecanını yaşıyor.

YAVRULAR BAKICILARIN DA GÖZ BEBEĞİ OLDU

Doğal yaşamı desteklemek amacıyla nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Rakun, Pamuk Başlı Tamarin Maymunu ve Ankara Kedisi’nin minik yavruları bakıcılarının da göz bebeği oldu. 

Barınaklardaki hayvan türlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte gerekli genişletme, bakım-onarım ve zemin düzenleme çalışması yaptıklarını belirten Hayvanat Bahçesi yetkilileri, “Nesli tükenmekte olan hayvanları koruma altına almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu sağlayabilecek donanıma ve B sınıfı ruhsata sahibiz. Hayvanat Bahçesi’ne 6 ay önce gelen Pamuk Başlı Tamarin Maymunundan ilk kez yavru almanın sevincini yaşıyoruz. 5 tane de yavru Rakun dünyaya geldi. Hepsi birbirinden sağlıklı. Yeni doğan yavrulara vatandaşların ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Ankaralıları ve Ankara’yı ziyarete gelen tüm vatandaşlarımızı Sincan Hayvan Bahçesi’ni ziyaret etmeye davet ediyoruz.”

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