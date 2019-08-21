Hedef pırıl pırıl bir Keçiören
Keçiören Belediyesi, sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini metruk binaların temizliği noktasında da göstererek Keçiören’in 7 gün 24 saat temiz olması için aralıksız çalışıyor.
Keçiören Belediyesi, sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini metruk binaların temizliği noktasında da göstererek Keçiören’in 7 gün 24 saat temiz olması için aralıksız çalışıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın sağlığını gözetmek, Keçiören'in her sokağı ve mahallesini temiz tutmak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, aynı özeni tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz, Keçiören hepimizin” dedi.
METRUK BİNALAR DA TEMİZLENİYOR
Mahalle mahalle tespit edilen terk edilmiş haldeki metruk binalar ve çevreleri Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca sağanak yağışlar sonrası yağmur sularının beraberinde getirdiği taş, çakıl, kumlar da vakumlu yol süpürme aracı ile temizlenirken, yaya ve araçlar için yollar daha güvenli hale getiriliyor.
HER ŞEY PIRIL PIRIL BİR KEÇİÖREN
Kirliliğe neden olan tüm atıkları bertaraf ettiklerini ve yeni temizlik araçları takviyesi ile Keçiören’in pırıl pırıl olması için 7 gün 24 saat çalıştıklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Temizlik ekiplerimiz özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlara yönelik özel hassasiyet göstererek mikropların yayılmasının önüne geçiyor. Vatandaşımızın sağlığını gözetmek, Keçiören'in her sokağı ve mahallesini temiz tutmak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, aynı özeni tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz” diye konuştu.
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