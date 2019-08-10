Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Keçiören'de Anılacak

Kültür ve sanat etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Keçiören Belediyesi, doğumunun 810. Yılında Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma programı düzenliyor. ‘Dili, rengi, dini ne olursa olsun, iyiler iyidir' diyerek, etnik ve mezhepsel her türlü ayrımı reddeden Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin bu toplumun mayası olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. O güzel insanın hikmetli sözlerinden biri de ‘Bir olalım, diri olalım, iri olalım, gelin canlar bir olalım’ sözüdür. Birlik oldukça aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaman’ın konuşmacı olduğu bir “Hacı Ahmet Yesevi’den Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’ye Anadolu Erenleri” konulu konferans düzenlenirken, Seyyid Hacı Ali Turab-i Araştırma ve Kültür Derneği Semah ekibi de sahne alacak.

Programda, solist Armağan Coşkun Elçi de Bektaşi nefeslerini seslendirecek.

Doğumunun 810. yılında 16. Geleneksel Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma programı 16 Ağustos saat 19.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin yolunun birlik ve beraberliğe götüren bir yol olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

“Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. O güzel insanın hikmetli sözlerinden biri de ‘Bir olalım, diri olalım, iri olalım, gelin canlar bir olalım’ sözüdür. Birlik oldukça aşamayacağımız engel yoktur. Dünyanın bu Anadolu irfanına, Anadolu İslam’ına çok ihtiyacı var. İşte sevgili canlar, bu güzel ülkenin, bu büyük medeniyetin çocukları olarak hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. Horasan erenlerinin, Anadolu erenlerinin, Anadolu irfan mektebi olarak asırlardır yaşattığı, Hacı Bektaş Velilerin, Hacı Bayram Velilerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Taptuk Emrelerin her birisinin toplumun genlerine bir gergef gibi işlediği bu irfan medeniyetini, bu güzel yolu yeniden diriltmek mecburiyetindeyiz” dedi.