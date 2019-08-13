​Huzurevindeki bayram coşkusuna Başkan Altınok da katıldı

Bayramlarda ve özel günlerde güngörmüş büyüklerin unutulmaması gerektiğinin altını her fırsatta özenle çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Huzurevindeki bayramlaşma törenine katılarak, güngörmüş büyükleriyle bayramlaştı.

Huzurevinde düzenlenen ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer’in okuduğu türkülerle coşkulu geçen bayram programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı.

“EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ SİZLERİN DUASI”

Güngörmüş büyüklerin ellerini öperek çeşitli hediyeler veren Başkan Turgut Altınok, “Bu güzel günde sizlerle olmak bizleri mutlu ediyor” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bayram birlik, beraberlik, sevgi, dayanışma, yardımlaşma ve küslüklerin son bulmasıdır. Ama aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması, kimsesizlerin sevindirilmesi, boynu bükük insanlarımızın boyunlarının büküklüğünün giderilmesidir. Burası bizim sevap merkez bankamız, burada gönül mü alınıyor, gönül mü yıkılıyor, buna dikkat etmeliyiz. Çünkü bizim için en büyük zenginlik sizlerin duası, rızası, gönülleridir. Her gününüz bayram tadında geçsin, Rabim hepinize uzun ömürler versin.”

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural’ın da Huzurevinde çok emekleri olduğunu vurgulayan Başkan Altınok, “Gülgen ablamız, buraya çok emek verdi, sevgisini verdi, alın teri döktü” ifadelerini kullandı.

“BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ KORUYALIM”

Genel Merkezdeki bayramlaşma törenine katıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını getirdiğini söyleyen Altınok, birlik ve beraberliğe ayrı bir parantez açarak, “İslam coğrafyası ateş çemberinde, bayramı yaşayamıyor. İnşallah bu bayram İslam coğrafyasında zulmün son bulmasına, akan kardeş kanının durmasına vesile olur. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Şanlı ecdadımızın bize bıraktığı bu vatanın kıymetini bilelim, birliğimizi, dirliğimizi koruyalım. Bu toprakları vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e silah arkadaşlarına, şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize minnet borçluyuz, hepsini rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

KAYMAKAM BULUT: “HER YAŞ AYRI GÜZEL”

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da 80’e yakın yaşlının kaldığı Huzurevinde bayramı kutlamaktan memnun olduğunu belirterek, “Her yaşın kendine göre lezzeti, tadı, duygusu var, her yaş ayrı bir güzel, hepinize uzun ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

ALTINOK, HUZUREVİ SAKİNLERİYLE HALAY ÇEKTİ

TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer’in türküler söylediği programda Başkan Altınok da Huzurevi sakinleri ile birlikte halay çekip, misket oynadı.

Altınok, Selma Geçer’i Keçiören sakini olarak tanımlayıp programa katkılarından ötürü Kaymakam Uğur Bulut ile birlikte çiçek takdim ederken, “Gönül pasımızı sildi, bayramın güzelliğini bizlere yaşattı, gönüller aldı, kendisine bu güzel programa katılımlarından ötürü ve güzel yüreği için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.