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Ihlamur Vadisindeki midillileri, çocuklar çok sevdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçenin cazibesinin artırılması, özellikle de çocukların daha mutlu olacağı doğal alanların kurulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Haberleri 15.10.2019, 13:13 Tuğçe Hanım
Ihlamur Vadisindeki midillileri, çocuklar çok sevdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçenin cazibesinin artırılması, özellikle de çocukların daha mutlu olacağı doğal alanların kurulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde evcil hayvanların da bulunduğu doğal yaşam alanı genişletilirken, 2 midilli de vadinin yeni konukları arasında yerini aldı.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisindeki mevcut evcil hayvanların yanı sıra midilliler için yaşam alanı oluşturuldu. Özellikle hafta sonları ailelerin uğrak yeri olan Ihlamur Vadisindeki midilliler, çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Çocukların binmek için adeta yarıştığı sevimli midilliler, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de yeni gözdesi oldu.

Özellikle çocukların doğayı görerek, tanıyarak büyümesi için evcil hayvanlar bölümünü genişlettiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın doğayı tanıyarak, canlıları doğal ortamlarında görerek büyümeleri noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza hem hayvan sevgisini aşılıyor hem de Ihlamur Vadimizi daha zenginleştirip güzelleştiriyoruz. İnşallah o bölüme maymunlar da gelecek, böylece vadimiz daha renklenip, çocuklarımız tarafından daha çok tercih edilecek” diye konuştu.​

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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