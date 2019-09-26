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İkinci Bahar sakinlerine “Prostat Rahatsızlığı ve Kanser’de Erken Teşhis” semineri

Yenimahalle Belediyesi, T.C Sağlık Bakanlığı Kaletepe Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğinde “Prostat Rahatsızlığı ve Kanser’de Erken Teşhis” konulu seminer düzenledi.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 12:05 26.09.2019, 12:06 Tuğçe Hanım
İkinci Bahar sakinlerine “Prostat Rahatsızlığı ve Kanser’de Erken Teşhis” semineri

Yenimahalle Belediyesi, T.C Sağlık Bakanlığı Kaletepe Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğinde “Prostat Rahatsızlığı ve Kanser’de Erken Teşhis” konulu seminer düzenledi.

İlk olarak Ata Mahallesi ve Yenimahalle İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen sağlık semineri, Karşıyaka ve Serhat Kültür Merkezi İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinde vatandaşlara kanser ve prostat hakkında bilinmeyen konuları aktarmaya devam edecek.

Prostat ve kanser hakkında bilinmeyenler konuşuldu

Sorumlu Hekim Pervin Yıldırım’ın, Yenimahalle İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirdiği seminerde, ilçe sakinleri, prostat rahatsızlığı hakkında detaylı bilgi alırken, kanser nedir, aşırı kilo ve kanser, fiziksel aktivite ve kanser, kanserden korunmanın yolları gibi ana başlıklar altında kanser hastalığı hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Kuduz hastalığı ve kuduz aşısının hangi durumlarda gerekli olduğunun da etraflıca anlatıldığı sağlık seminerinde, ikinci bahar sakinlerine bağırsak kanseri taraması için gizli kan testi dağıtıldı.

“Kanserde erken teşhisin önemi büyük”

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken Yıldırım “ Prostat ve diğer kanser türlerinde erken tanının önemi çok büyük. Vatandaşlarımız kanser hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değil. Düzensiz beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı, fiziksel aktiviteden uzak bir yaşam ve düzenli kanser taramalarının yaptırılmaması hastalığın oluşumunda etken role sahip. 50 yaş üstü bireyler prostat kanseri oranı her geçen gün artış gösteriyor. Oysa ki vatandaşlarımız sorumlu sağlık kuruluşlarında kanser taramalarını ücretsiz olarak yaptırabiliyor. İlçede prostat başta olmak üzere kanser türlerinin erken teşhisinin önemini vurgulamak, farkındalık yaratmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde seminerler düzenliyoruz. Ne kadar çok sayıda insana ulaşırsak, toplum olarak kanser hastalığı konusunda o kadar bilinç sahibi olacağımıza inanıyorum” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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