İndirimli Ankara Kart Kimler Alabilir?

Ankara'da ikamet eden vatandaşların sıklıkla kullandıkları tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan ve başkent dışından gelen ziyaretçilerin de toplu taşıma araçlarını kullanmaları için sahip olmaları gereken ulaşım kartına Ankara Kart adı verilmektedir. Ankara Kart sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz, başkent içinde geçerli şehir içi ulaşım kartınızdır. EGO'ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılması gereken bu kartlar, okutmalı bir şekilde çalışmaktadır.

Ankara Kartlar sahip oldukları akıllı temassız kart özelliği ile EGO'ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarındaki kart okuma cihazlarına yakından tutularak kullanılabilmektedir. EGO'ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarında bulunan elektronik cihazların temassız okuma bölümünün üst kısmında bulunan kart okuma kısmına yerleştirilen tek geçişlik manyetik biletleri de kapsayan Ankara Kart, tüm Ankara'da hızlı, ekonomik ve pratik ulaşımın avantajını ziyaretçilerine sunmaktadır.

Ankara Kart Çeşitleri Nelerdir?

Ankara Kart, hem başkentli vatandaşların hem de Ankara dışından bu şehre iş ya da turistik amaçlı ziyarete gelen kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Ankara Kart kullanıcılar için en avantajlı bir şekilde işleve sahip olabilmesi bakımından dört farklı versiyon ile kullanıma sunulmuştur. Ankara Kart çeşitleri hakkında ön bilgi vermek gerekirse, kullanıma sunulan bu kart versiyonları şunlardan meydana gelmektedir:

Tam Ankara Kart

İndirimli Ankara Kart

Serbest Ankara Kart

Kullan - At Ankara Kart

Ankara'da toplu taşıma avantajlarından yararlanarak ulaşmak istenilen lokasyona kısa bir sürede ulaştıran metro ve otobüslerde okutmanız gereken Ankara Kart çeşitleri birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Kullanılan kişilere sağladığı cazip avantajlarla öne çıkan Ankara Kart metro ve otobüslerde milyonlarca Ankaralı tarafından kullanılmaya devam etmektedir.

Kimler Tam Ankara Kart Sahibi Olabilir?

Ankara Kartların kullanıma sunulan 4 farklı versiyonu da özel niteliklere sahip olan vatandaşlar içindir. Dolayısıyla her isteyen istediği Ankara Kartı seçip onun sunduğu avantajlardan yararlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Tam Ankara Kart kullanabilecek kişiler her ne kadar her yaştan kişi olsa da adından da anlaşılacağı üzere belli bir yaşın üzerindeki kişiler tarafından kullanılabilmektedir.

Tam Ankara Kart, kart dolum bayileri, Smart ya da Mini Banko cihazları aracılığıyla TL yüklemesi yapılarak kullanıma hazır bir hale getirilmektedir. Bu sayede Ankara'daki tüm toplu taşıma araçlarında kolaylıkla kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Tam Ankara Kart satın almak isteyen müşteriler, bayilerden, Ankara Kart İşlem Merkezleri’nden veya Smart Banko’lardan bu kartı çıkartabilmektedir. Ankara Kart avantajlarından faydalanabilmek için Tam Ankara Kart aldıktan sonra Online İşlemlere tıkladıktan sonra ekrana gelen Kart Tanımlama menüsünden Ankara Kartınızı hesabınıza tanımlayarak kişiselleştirebilirsiniz.

Tam Ankara Kart anonim bir karttır. Dolayısıyla üzerinde kişiye ait bilgiler ya da fotoğraf gibi açık bilgiler bulunmamaktadır. Bu sebeple Tam Ankara Kart kullanacak kişilere bu kartlarını online işlemler menüsü üzerinden kişiselleştirmeleri tavsiye edilmektedir. Bu sayede herhangi bir kayıp ya da çalıntı durumunda Tam Ankara Kart bakiyesi içinde bulunan tutarların çıkarılacak olan yeni Tam Ankara Karta yüklenmesine olanak sağlanabilmektedir.

Kimler İndirimli Ankara Kart Sahibi Olabilir?

İndirimli Ankara Kart adından da anlaşılacağı üzere toplu taşımada kullanıldığında sahiplerine pek çok ekonomik fırsattan yararlanma imkanı sunmaktadır. İndirimli Ankara Kart sahibi olabilecek kişiler yalnızca öğretmenler ve öğrenciler olarak belirlenmiştir. Öğrenciler ve öğretmenlerin Ankara'nın her yerinde ulaşımda kullanılan metro ve otobüslerde kullanabilecekleri İndirimli Ankara Kart çıkartabilmeleri için birtakım belgeleri, Ankara Kart İşlem Merkezleri'ne başvuru yaparak almaları mümkündür.

İndirimli Ankara Kart, tam versiyonun aksine anonim değil tamamen kişiselleştirilmiş bir toplu taşıma ulaşım kartıdır. Dolayısıyla kişiye özel olan bu kartların, sahibi olan kişi dışında başkaları tarafından kullanımı yasaklanmıştır. Bu tür durumların denetimler ya da başka bir yöntemle tespit edilmesi durumunda yani İndirimli Ankara Kartın asıl sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılmasının gerçekleştiği anlarda söz konusu İndirimli Ankara Karta el konularak kartın kara listeye alınması mümkün olmaktadır. Kara listeye alınan Ankara Kartlar bir daha kullanılamamaktadır.

İndirimli Ankara Kart Çıkarmak İsteyen Öğrenciler

Öğrenci İndirimli Ankara Kart çıkarmak için gerekli olan belgeler şu şekilde belirlenmiştir:

Üniversite ve Açık öğretim Lisesi öğrencileri;

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Yeni öğretim dönemine ait öğrenci belgesi

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri;

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı

Bu belgelerin Ankara Kart İşlem Merkezleri'ne yapılacak başvurularda kart sahipleri tarafından yetkililere ibraz edilmesi zorunludur. Bunun yanı sıra öğrenci belgesinin son 1 ay içinde alınmış olması, okul ya da ilgili eğitim kurumu tarafından mühürlü ve onaylanmış olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra öğrenci Ankara Kart çıkarmak için yetkililere ibraz edilen Nüfus Cüzdanında da öğrenciye ait TC kimlik ya da yabancı kimlik numarası bulunmalıdır.

İndirimli Ankara Kart Çıkarmak İsteyen Öğretmenler

Öğretmenlerin de Ankara'da toplu taşıma araçlarını sıklıkla kullandığı düşünüldüğünde İndirimli Ankara Kart çıkarmak isteyen öğretmenlerin de sayısı hiç de azımsanmayacak kadar vardır. Öğretmen Ankara Kart çıkarmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

MEB için; Maaş bodrosu veya öğretmen kimliği fotokopisi

Akıllı Ankara Kart almak isteyen öğretmenlerin ilk aşamada İndirimli Ankara Kart almaya hak kazanmalarının tespiti için T.C. kimlik / Yabancı kimlik numarası ile sistemde sorgulamaları yapılır. Kaydı çıkan öğretmenlerin belge getirmesine gerek kalmadan, fotoğrafı taratılarak kartı basılır ve kişiye teslim edilir. Sorgulamada kaydı çıkmayan öğretmenlerin İndirimli Ankara Kart sahibi olabilmeleri için az önce belirttiğimiz evrakları tamamlamaları gerekmektedir. İndirimli Ankara Kart alamayacak öğretmenler şu şekilde belirtilmiştir: