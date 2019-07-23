İnternet ve Sokağın Yerini Spor Aldı

Anadolu Birlik Spor Kulübü (ABSK) Başkanı Atanur Yılmaz, özellikle kentli ailelerin en büyük sıkıntısının, okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarına sağlıklı ve verimli zaman geçirtememek olduğunu söyledi. Ailece yapılan tatilin dışındaki günleri tablet, telefon, bilgisayar veya televizyon başında geçiren çocukların sayısının hayli fazla olduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle dedi:

Sokak Tehlikeli, Evdeki Oyun Zararlı

“Çünkü çocuklar sokağa çıkmıyor. Daha doğrusu aileler tarafından çıkarılmıyor. Sokaklarda onları bekleyen muhtemel tehlikelere karşı aile çocuklarını eve; dolayısıyla evdeki zararlı dijital oyunlara mahkûm ediyor. Ancak son yıllarda sokağın tek alternatifinin ev ve evdeki zararlı oyunlar olmadığını keşfeden aile sayısı hayli fazla…”, ABSK Başkanı Atanur Yılmaz, yaz tatilindeki çocukların kaliteli ve sağlıklı zaman geçirmesi için en iyi alternatiflerden birinin de spor olduğunu söyledi. Ankaralı ailelerin bu alanda çok şanslı olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

Bedenleri ve Zihinleri Gelişiyor

“Başkent Ankara; spor kulüpleri, tesisleri ve nitelikli spor adamları bakımından çok zengin bir şehir. Sadece kışın değil, yaz döneminde de her yaştan çocuğun, her dalda yapacağı spor var. Yaz dönemini spor yaparak geçiren çocukların ruh sağlığı, bedensel ve zihinsel gelişimlerinde dikkat çekici artış yaşanıyor. Hafızaları güçlenirken, refleksleri hızlı çalışıyor ve ders başarıları artıyor. Disiplinli olmayı öğrenen, özgüvenleri artan ve liderlik yönleri gelişen çocuklar, kötü alışkanlıklardan hızla uzaklaşıyor. Evde saatlerce dijital oyun karşısında oturan, bu sırada abur cubur yemekten kendini alıkoyamayan çocukların yerini, sporla birlikte sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenen çocuklar alıyor.”

5 Yaşından İtibaren Spor

ABSK Başkanı Atanur Yılmaz, haftanın birkaç günü sporla ilgilenen çocukların yeteneklerinin de bu dönem ortaya çıktığını vurguladı. Ailelere, yaz döneminde çocuklarını mutlaka bir spor dalına yönlendirmelerini öneren Yılmaz, “5 yaşından itibaren çocuklar hemen her spor dalıyla ilgilenebilir. Özellikle voleybol, basketbol ve futbol gibi takım sporları, takım ruhunun gelişmesi, mücadele etmeyi öğrenme açısından son derece faydalı. Evet büyük şehirlerde sokaklar eskisi kadar güvenli değil ancak büyük şehirlerin çocuklara sunduğu alternatifler çok fazla. Spor alternatifini değerlendiren ailelerin sayısının artması ise yarınlarımız için çok önemli” dedi.