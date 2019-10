‘İyi Bir Pazar’ etkinliği Ankaralıların ilk tercihi oldu

Sinpaş, 13 Ekim Pazar günü Ankaralılar’ı Altınoran projesinde, çevre dostu markalar ve aktivitelerle dolu “İyi Bir Pazar” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe büyük bir ilgi gösteren Ankaralılar gün boyu keyifle zaman geçirirken Diyetisyen Elvan Odabaşı’nın sağlık konusunda söyleşisi de oldukça yoğun ilgi gördü.

Live in Sinpaş, iyi yaşam meraklılarını ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarıyla tanışmak isteyen herkesi ‘İyi Bir Pazar’ çatısı altında farklı projelerinde toplamaya devam ediyor. Haftada bir pazarımız var o da iyi bir Pazar olsun” mottosuyla yola çıkan Live in Sinpaş ‘İyi Bir Pazar’da her yaştan katılımcıya kendini iyi hissettirecek workshop ve söyleşiler gerçekleştirdi.

13 Ekim Pazar günü, Ankara’daki Sinpaş Altınoran projesinde gerçekleşen ‘İyi Bir Pazar’ etkinliği Pazar gününü sağlıklı ve keyifli geçirmek isteyen Ankaralıların ilk tercihi oldu.

Özgün Deneyimler

Altınoran projesinde gün boyunca ‘#İyiKal’, ‘#İyiOl’ ve ‘#İyiÇocuk’ temaları altında uzmanlarla sayısız deneyimlere yer verildi.

Elvan Odabaşı ile sağlıklı sohbetler

Sevilen Diyetisyen Elvan Odabaşı’nın ‘Metabolik İhanetler: Şimdi Af Zamanı’ söyleşisi etkinlikte yoğun ilgi gördü. Uygun diyet hangisi, bağırsakların iyi çalışması kilo verme süreçlerinde neden çok önemli, söyleşide öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Spor

Katılımcılar zengin programın tadını çıkartırken, tüm Pazar gününü zihne ve vücuda iyi gelecek sportif deneyimlerle renklendirdiler. Sports International iş birliği ile açık havada keyifle yapılan spinning renkli görüntülere sahne olurken, Altınoran’da tüm gün yürüyüş ve koşu aktiviteleri yapıldı. Ayrıca Yoga, Pilates ve Zumba yapılırken, %100 FİT kalmak için kondisyonlar zorlandı. Fit’n Mom eşliğinde anneler pusetleriyle birlikte spor yaptılar.

Yoga - Nefes

Yine tüm gün boyunca ‘#İyiKal’ teması altında ve Nuray Yağcı rehberliğinde iç yolculuğa uzanan ve farkındalığımızı arttıran Meditasyon, Vinyasa Yoga, Anne Çocuk Yogası gerçekleştirildi. Katılımcıların zihinlerini tazeledikleri Yoga etkinliklerinin yanı sıra Nefesle Stres Yönetimi, Anne Çocuk Nefes Atölyesi ile katılanlar nefeslerine odaklanarak yaratabilecekleri mucizeleri Nefes Koçu, Ece Hazal Genc ile birlikte deneyimlediler.

Atölye

Etkinliğin, ‘#İyiOl’ bölümünde ise Ankaralılar için özel olarak kurulan workshop alanlarında günlük yaşama ilham verecek bilgilerle dolu atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirildi. Doğal Annane’nin Şirden Mayalı Peynir Atölyesi’nde keçi sütünden peynir mayalamayı ve yapılan peynirin akşama kadar mayalanma süreci gözlemlendi. Juju Fresh ile sağlıklı meyve suyu, TDA Art Atelier ile Beton ve Camdan Vazo Yapımı Atölyesi ile herkes yeni bir teknik öğrenirken hem de keyifli bir workshopla kendi ev dekorasyonun objesini yaptı. Annelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı Fermente ve Çocuk ile Sirke Yapım Atölyesi ile gün boyu renkli deneyimler sunuldu.

Çevre Dostu Sağlıklı Alışveriş

Altınoran Meydan’da 50’den fazla farklı marka ile kurulan Doğal Pazar yerinde çevre dostu ve sağlıklı ürünleri deneyen Ankaralılar organik ve doğal gıdadan ev temizliğine, doğal kozmetikten kişisel bakıma, ev dekorasyonundan evcil hayvan ürünlerine, iyi bir yaşamda eşlik edecek birçok marka denedi.

Pazar gününün en güzel detayları ‘İyi Çocuk’ etkinlikleri

İyi Pazar’a katılanlar kendilerine vakit ayırırken çocukları da onlar için Final Okulları’yla düzenlenen çeşitli çocuk etkinliklerinde küçük misafirler yaşıtlarıyla bilgi ve eğlence dolu harika bir gün geçirdiler. Piyano dinletisi, resim sergisi, yüz boyama aktiviteleri, palyaço gösterisi ve çeşitli oyun aktiviteleri ile keyifli zaman geçirdiler.

Test Sürüşleri

TanOto Ford ve Fiat ailesinden araçlarla tüm gün test sürüşleri gerçekleştirilirken, bisikletsiz olmaz diyenler için Delta Bisiklet birçok modeli ile test sürüşlerine katıldı. Yine gün boyu Herter Otomotiv Vespa Modelleri meraklıları için sergilendi.

Altınoran içinde yer alan Çankaya Pet House ise sosyal sorumluluk olarak tüm gün stantda sokak hayvanları için mama dağıttı. Ayrıca veteriner hekim, köpek eğitim uzmanı Tarkan Özvardar ‘Kent Yaşamında Köpeğin Yeri’ söyleşisi ile özellikle hayvan severlerin büyük ilgisini çekti. Ayrıca özel eğitim almış köpekleriyle birlikte gösteri düzenledi.

