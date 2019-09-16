Kadınlar için Pursaklar'da yeni dönem başlıyor

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Aile Yaşam Merkezi, Hüma Sultan, Saray, Altınova ve Tevfik İleri olmak üzere 5 ayrı yerde hizmet veren Hanım Evleri, yeni eğitim öğretim dönemine hazır…

Pursaklarlı hanımlar, el becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda da ev ekonomisine katkı sağlamak için yeniden bir araya geliyor. 5 farklı merkezde Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen bu kurslarda, 24 ayrı branşta hobi ve meslek edindirme kursu verilecek.

Bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları ile eğitim hayatlarına katkıda bulunacak kadınlar; takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip gibi el beceri kurslarıyla da hobi ediniyor.

Her şeyin düşünüldüğü bu kurslarda; fitness, aerobik, step, plates gibi spor kurslarıyla da kadınların daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine de yardımcı olunacak. Kursları başarı ile tamamlayan kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalar da verilecektir.

Pursaklar Belediyesi’nin kadınlara sunduğu bu hizmet sayesinde hanımlar; yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkânı bulurken aynı zamanda meslek edinerek aile ekonomisine katkıda bulunabilir, bugüne kadar fark edemedikleri yeteneklerinin ortaya çıkmasına da olanak sağlayabilirler.