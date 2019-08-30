Kahramankazan 30 Ağustos’ta tek yürek oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97'inci yıl dönümü Kahramankazan'da da coşkuyla kutlandı.

Kahramankazan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar, Milli Egemenlik Park’ındaki Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Oğuz ve ilçe protokolü tören alanındaki vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Başkan Oğuz ve ilçe protokolü daha sonra, Kaymakam Aksakal'ın verdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk milletinin 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle geçen büyük bir zafer kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Milletimizin yalnızca düşmanı değil, makûs talihini de yendiği bu büyük zaferi bizlere armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yâd ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin göstergesidir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizi esir etmek, ülkemizi parçalamak isteyenlerin emperyalist heveslerini açıkça görüyoruz. Millet olarak onların siyasi ve ekonomik alandaki girişimlerini dikkatle izliyoruz. Bu emperyalist hevesleri taşıyanların heveslerini kursaklarında bırakmak için millet olarak dün olduğu gibi bugün mücadele ediyoruz. Yüce Allah’ın izniyle, yalnızca milletimizin değil aynı zamanda İslam Âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti bu günleri de atlatarak 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”