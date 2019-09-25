Kahramankazan Belediyesi kemik kanseri minik Ümmü Gülsüm'e sessiz kalmadı

Kemik kanseri minik Ümmü Gülsüm için seferberlik

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, Ankara’ya tedavi olmak için gelerek, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan 7 yaşındaki kemik kanseri hastası minik Ümmü Gülsüm ve ailesinin yardımına koştu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz, zor şartlar altında yaşayan aileyi ziyaret ederek, “Ümmü Gülsüm ve ailesine ellerinden gelen desteği vereceklerini” söyledi.

Yaşama tutunmaya çalışıyor

7 yaşındaki minik Ümmü Gülsüm, mevsimlik tarım işçisi baba Hüseyin ve ev hanımı anne Meryem Demirkıran çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü. Baba Hüseyin, işi dolayısıyla memleketleri Şanlıurfa’dan ailesini de alarak, 5 ay önce çalışmak için Konya’ya gitti. Baba Hüseyin Demirkıran, buradan kazanacağı para ile bu sene okula başlayacak olan minik Ümmü Gülsüm’ün masraflarını karşılamayı planlıyordu. Bir gün yaşadıkları çadırda fenalaşan Ümmü Gülsüm’ü hastaneye götüren aile kahreden haberle sarsıldı. Yapılan tetkikler sonucunda, okula başlama hayalleri kuran minik Ümmü Gülsüm’e kemik kanseri teşhisi konuldu. Bu teşhis zor şartlarda yaşayan ailenin hayatının daha da zorlaşacağının habercisiydi.

Kahramankazan’a yerleştiler

Baba Hüseyin Demirkıran, kahreden haberin ardından ailesini de alarak Ümmü Gülsüm’ü tedavi ettirmek için ceplerindeki üç kuruşla Ankara’nın yolunu tuttu. Demirkıran ailesi Kahramankazan’a yerleşirken, Hacettepe Üniversitesi’nde de kızlarının tedavisine başladı. Kıt kanaat geçinen aile Kahramankazan’da kiraladıkları, ancak içerisinde neredeyse hiç eşya, hatta halı bile olmayan evlerinde yaşama tutunmaya çalışıyordu. Minik Ümmü Gülsüm, hastalığının getirdiği ağır şartlara ve ailesinin içinde bulunduğu imkânsızlıklara rağmen, yaşama sımsıkı tutunmak için çabalıyordu. Ümmü Gülsüm, bu zor şartlar altında üçüncü kemoterapisini almıştı bile.

Büyük çaresizlik

Ailenin yaşadığı zorluklardan haberdar olan bir komşu, Kahramankazan Belediyesi’nin kapısını çaldı. Yardımsever komşu, minik Ümmü Gülsüm ve ailesi hakkında ekiplere bilgi verdi. Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri zaman kaybetmeden harekete geçti. Ailenin yaşadığı eve giden ekipler gördükleri manzara karşısında adeta donakaldı. Tüm aile fertlerinin birlikte yattığı eski bir kanepe ile halının bile bulunmadığı evde, beton zemin üzerinde oynayan ağzındaki maske ve dökülmüş saçları ile 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm, 6 yaşındaki Fatma, 4 yaşındaki Halime ve henüz annesi Meryem’in kucağındaki 3 aylık Medine karşıladı ekipleri. Ekipteki kadın personelin tutamadığı gözyaşları, Ümmü Gülsüm’ün ve ailesinin yaşadığı büyük çaresizliği anlatıyordu.

Başkan Oğuz ve ekipler seferber oldu

Gördükleri karşısında büyük bir hüzün yaşayan ekipler, durumdan hemen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u haberdar etti. Sincan Cezaevi’nde, Kahramankazanlı şehit yakınları ve gazilerle birlikte, Akıncı Üssü davasını takip eden Başkan Oğuz, minik Ümmü Gülsüm ve ailesi için “ne gerekiyorsa yapılması” talimatını verdi. Bunun üzerine belediye ekipleri ilk etapta ailenin acil ihtiyacı olan malzemeleri eve ulaştırdı.

Anne sıcaklığında ziyaret

21 yıllık öğretmen olan Başkan Serhat Oğuz’un, anaokulu öğretmeni olan eşi Nergiz Oğuz beraberindeki belediye ekipleriyle birlikte Demirkıran ailesini evlerinde yeniden ziyaret etti. Ziyarette minik Ümmü Gülsüm ve kardeşleriyle yakından ilgilenen Nergiz Oğuz, ellerinden gelen tüm imkanlarla ailenin yanında olacaklarını belirtti. Oğuz burada, çocukluklarını hiç yaşayamayan kardeşlere oyuncak hediye ederken, ailenin tüm fertleri için çeşitli yardımlarda bulundu. Ailenin tüm fertlerinin birlikte uyuduğu eski kanepe ise yerine yerleştirilen yeni yataklarla değiştirildi.

Yeni yuvalarını bekliyorlar

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, aile için, şehir merkezinin dışında içerisinde hiç eşya olmayan evleri yerine, ilçedeki devlet hastanesine yakın olan bir ev kiraladı. Ekipler, kiralanan evde badana boya ve tadilat işlerine başladı. Tadilat işlerinin bitmesinin ardından ev eşyalarla döşenecek. Kahramankazan Belediyesi minik Ümmü Gülsüm’e ve ailesine tedavi sürecinde tüm desteği verecek. Böylece, büyük zorluklar altında yaşama tutunmaya çalışan Ümmü Gülsüm daha iyi koşullarda yaşayarak, tedavisinin ardından sağlığına kavuşacağı günü bekleyecek.

Okula başlaması mutluluğumuz olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 54 bine yaklaşan nüfusuyla Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, bu ailenin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. İhtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Oğuz, “Bu alandaki çalışmalarımız doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışını kendimize rehber edinerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümmü Gülsüm yavrumuza ve ailesine de elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah minik yavrumuz ve ailesi geleceğe daha umutla bakacak. Onun sağlığına kavuşarak çok istediği okuluna gitmesi bizler için en büyük mutluluk olacak” diye konuştu.

Başkan Oğuz’un eşi Nergiz Oğiz da, “Bu tablo bir önce bir anne, sonra da bir öğretmen olarak içimi acıttı. Ziyarette tarifi zor duygular yaşadık. Minik yavrumuz ve ailesi için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tek amacımız yavrumuzun sağlığına kavuşarak, yaşıtları gibi okula başlaması” dedi.