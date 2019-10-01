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Kahramankazan, çınarlarını unutmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Oğuz, gün dolayısıyla düzenlenen piknikte çalınan misket havası oynayan yaşlı vatandaşlara eşlik etti.

Ankara Haberleri 01.10.2019, 15:27 Ramazan Durmuş
Kahramankazan, çınarlarını unutmadı
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Oğuz, gün dolayısıyla düzenlenen piknikte çalınan misket havası oynayan yaşlı vatandaşlara eşlik etti.

Kahramankazan’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kahramankazan Belediye iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte yaşlı vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Salı Pazarı’na kurulan stantlarda gerçekleştirilen taramadan çok sayıda yaşlı vatandaş faydalandı. Başkan Oğuz, burada yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, kendileriyle sohbet etti. Oğuz da yaşlı vatandaşlara moral vermek için tansiyonuna baktırdı.

Gençlere taş çıkarttılar

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı da gün dolayısıyla yaşlı vatandaşlar için piknik düzenlendi. Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Piknik Alanı’nda düzenlenen etkinlikte de yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Oğuz burada tek tek ilgilendiği yaşlı vatandaşlarla sohbet etti. Oğuz daha sonra çalınan misket havası eşliğinde gençlere taş çıkaran yaşlı vatandaşlara eşlik etti. Misket havası oynanan piknik renkli görüntülere sahne oldu.

Sizler başımızın tacısınız

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, yaşlı ve büyüklere karşı saygı göstermenin kültürümüzde önemli bir yer tuttuğuna değinerek, “Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler bizlere yol gösteren, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığımız çınarlarımızınsınız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Gününüzü tekrar kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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