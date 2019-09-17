Kahramankazan'da Ahilik Haftası coşkusu

Ahilik Haftası Kahramankazan’da da coşkuyla kutlandı. “Yılın Ahisi” seçilen esnaflar ödüllendirilirken, vatandaşlara pilav ikram edildi.

Kahramankazan’da Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hafta kapsamında ilk olarak Milli Egemenlik Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kaymakam Engin Aksakal, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız ile esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Kahramankazan’da “Yılın Ahi Esnafı” seçilen esnaflar teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Ayrıca lise öğrencisi Mustafa Balta’ya geleceğin esnaflarını simgelemesi için “Ahi Kuşağı” bağlandı. Buradan Salı Pazarı’na geçilerek pazarcı esnafı ziyaret edildi. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra burada vatandaşlara ve esnafa pilav ikram etti.

OĞUZ "ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, törende yaptığı konuşmada, Ahilik geleneğinin Türk ve İslam kültüründeki önemine değinerek, bu kültürün Anadolu’daki varlık zincirinin önemli halkalarından birinin de Ahilik kültürü olduğunu kaydetti. Ahilik geleneğinin kurucusu Ahi Evran’ı Veli’nin, çıraklarına ve esnaflara verdiği nasihatler hakkında bilgi veren Oğuz, bu nasihatleri günümüzde de uygulamaya çalışan esnaflara şükranlarını sunduğunu söyledi.

Oğuz, belediye olarak Kahramankazan’daki esnaf ve sanatkarların güçlenmesi adına ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Oğuz, bu desteğin en temelinde ise belediyenin ilçedeki tüm ihtiyaçlarının yine ilçedeki esnaflardan temin edilmesi olduğunu söyledi. Esnaflara “Allah İşlerinizi bereketli kılsın, helal kazançlarını artırsın” temennisinde bulunan Oğuz, “Ahilik haftasını kutluyorum, haftanız hayırlara vesile olsun” dedi.

Oğuz ve Yeğin daha sonra Oda Başkanı Günhız’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçe esnaf ve sanatkarlarının sorunları masaya yatırılarak, fikir alışverişinde bulunuldu.