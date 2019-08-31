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Kahramankazan'da araçların kaldırım işgaline son

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara savaş açtı.

Ankara Haberleri 31.08.2019, 10:34 Ramazan Durmuş
Kahramankazan'da araçların kaldırım işgaline son

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara savaş açtı. Ekipler, kaldırımlara ve yayaların geçişini engelleyen alanlara park edilen araçlara müdahale ederek, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra yaya dostu uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Zabıta ekipleri, kentin ana arterleri başta olmak üzere ilçe genelinde kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kaldırım ve yaya hareketliliğini engelleyen noktalara park eden araçlara müdahale eden ekipler, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor. Ekipler bu noktalara park eden araç sahiplerine de gerekli uyarıları yapıyor.

ÖNCELİK YAYALARDA

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, meydanlar başta olmak üzere cadde ve sokaklarda olan yaya hareketliliğinin kentlerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurgulayarak, ilçede yaptıkları tüm uygulamalarda yayalara öncelik verildiğinin altını çizdi.

Başkan Oğuz, “Vatandaşlarımızın rahatça yürümeleri ve hareket etmeleri için belediye olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaya dostu bir belediye olarak bu faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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