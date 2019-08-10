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Kahramankazan'da Bayram Teyakkuzu

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı için teyakkuza geçti. Bayram süresince görevinin başında olacak zabıtalar, bu kapsamda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini aldı.  

Ankara Haberleri 10.08.2019, 11:57 Tuğçe Hanım
Kahramankazan'da Bayram Teyakkuzu

Zabıtada bayram teyakkuzu

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı için teyakkuza geçti. Bayram süresince görevinin başında olacak zabıtalar, bu kapsamda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini aldı.  


Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir Kurban Bayramı geçirmesi için teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri bu kapsamda vatandaşların kurbanlıklarını keseceği et kombinaları, kesimhaneler başta olmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelerde gerekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler gidilen iş yerlerinde temizlik, ruhsat, hijyen belgesi, etiket gramaj kontrolleri ve ile çalışan personellerin uygunluğu gibi kontrolleri denetliyor.

Görevimizin başında olacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kurban Bayramı için kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını belirterek, zabıta ekiplerinin bayram süresince görevlerinin başında olacaklarını söyledi. Oğuz, “Kurban Bayram’ında vatandaşlarımız ilçedeki kurbanlıklarını keseceği et kombinaları, kesimhaneler ile tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak olumsuzlukları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Zabıta ekiplerimiz yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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