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Kahramankazan'da İlköğretim Haftası kutlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası programında öğrenci ve öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Ankara Haberleri 13.09.2019, 10:03 13.09.2019, 10:09 Ramazan Durmuş
Kahramankazan'da İlköğretim Haftası kutlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası programında öğrenci ve öğretmenleri yalnız bırakmadı. Kahramankazan’da 21 yıl boyunca öğretmenlik, okul müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Oğuz, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Belediye başkanınız olarak, bir eğitimci olarak sizlerin emrinizdeyim” dedi.

Başkan Oğuz, Kahramankazan Şehit Alper Kocaman İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası programında öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Programa, Başkan Oğuz’un yanı sıra Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile veliler de katıldı. Program kapsamında okul öğrencileri hazırladıkları gösterileri sergiledi. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler izleyenlerden yoğun alkış aldı. B

ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ SELİ

Kahramankazan’da 21 yıl boyunca öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Başkanı Oğuz’a program sırasında ve sonunda öğrenciler yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Oğuz tek tek ilgilendiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, onlarla sohbet etti.

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, ilköğretim haftasının kutlu olmasını temenni ederek, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. İlçedeki okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlayabilmek için yaz tatili boyunca yoğun çaba harcadıklarını belirten Oğuz, gelen talepler doğrultusunda okullara tamirat, tadilat, bakım ve onarım konularında destek verdiklerini kaydetti. Oğuz, bu desteklerini tüm eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceklerinin altını çizdi. Uyum eğitimi haftası kapsamında birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye ettiklerini anlatan Oğuz, diğer öğrencilere de eğitim öğretim yılı süresince çeşitli sürprizler yapacaklarının müjdesini verdi. 

"EMRİNİZDEYİM"

Başkan Oğuz, öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Eğitim uzun bir yol, ama aşkla, sevgiyle, heyecanla yürünürse eğer ay yıldızlı bayrağımız daha güzel parlayacak. Atatürk’ün temsil ettiği bağımsızlık meşalemiz daha güzel yanacak. Geleceğimiz siz öğrencilerimizin çabasıyla, çok kıymetli eğitimcilerimizin gayretiyle çok daha güzel olacak.  Okullarımızın fiziki olarak eğitim öğretime hazırlanması önemli ancak, bu mekânları daha değerli hale getirecek olan öğretmenlerimizin aşkıdır, heyecanıdır, sevgisidir. Bu mekânları daha değerli hale getirecek olan siz sevgili öğrencilerimizin bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme heyecanıdır. Belediye başkanınız olarak, Kahramankazan’da hem eğitim hem de yönetim alanında yer almış bir kişi olarak, bir eğitimci olarak sizlerin emrinizdeyim.” 

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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#eğitim #İlköğretim haftası #kahramankazan #başkan serhat oğuz
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