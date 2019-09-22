Kahramankazan>'da Mahalle Kültür Evleri’nde ilk adım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri projesinde ilk adım atıldı. Belediyenin, içerisinde derslikler, sanat atölyeleri, çok amaçlı salon, çocuk oyun odası ve akıllı kütüphanenin de olacağı projenin hayata geçirilmesi amacıyla İller Bankası’na yaptığı hibe desteği talebine onay geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim sürecinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri projesinde ilk adım atıldı. Kahramankazan Belediyesi’nin bu kapsamda İller Bankası’na yaptığı hibe desteği talebine onay geldi. İller Bankası Yönetim Kurulu tarafından projeye 500 bin TL hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı.

İlki Atatürk Mahallesi’ni

Başkan Oğuz, seçim döneminde ilçedeki merkez mahallelerine birer Mahalle Kültür Evi kurulacağını taahhüt etmişti. Kahramankazan Belediyesi, bu doğrultuda Mahalle Kültür Evleri projesinin ilkini, ilçenin en büyük mahallesi olan Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirecek. İçerisinde derslikler, sanat atölyeleri, çok amaçlı salon, çocuk oyun odası ve akıllı kütüphanenin de olacağı Mahalle Kültür Evi’nin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Mahallelerdeki sosyal hayata canlılık getirmek amacıyla gerçekleştirilecek projeler ilçeye büyük renk katacak.

Birer birer gerçekleştiriyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve gelmelerinin üzerinden yaklaşık 6 aylık bir zaman dilimi geçmesine karşın, gerçekleştirmeyi vadettiği projeleri birer birer hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Başkan Oğuz, verdikleri sözler kapsamında, çiftçilere destek olarak bir milyon fide dağıttıklarını, dış mahallelerden Salı Pazarı’na ücretsiz servisler başlattıklarını, öğrencilere burs vermek amacıyla Kahramankazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği’nin kurulmasına öncülük ettiklerini ve ekim ayından itibaren 150 üniversite öğrencisine aylık 150’şer TL burs verilmeye başlanacağını, vatandaşlara iş bulmak amacıyla kurdukları Kahramankazan İstihdam Merkezi’nin faaliyetlerine başladığını, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Kahramankazan İstişare Meclisi ve Mahalle Meclisleri’ni hayata geçirdiklerini, 96 dönüm üzerine yapılacak Millet Bahçesi’nin proje ihalesinin yapıldığını ve önümüzdeki günlerde yapım ihalesinin de tamamlanacağını söyledi. Oğuz son olarak da Mahalle Kültür Evleri projesinde ilk adımın atıldığını ifade ederek, en kısa sürede ilk kültür evini yapacaklarını kaydetti. Oğuz, projeye desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e tüm ilçe halkı adına şükranlarını sunduğunu söyledi.