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Kahramankazan'da okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Kahramankazan Belediyesi, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki tüm okulların bakım ve temizliğini aksatmadan sürdürüyor.

Ankara Haberleri 18.08.2019, 12:56 Ramazan Durmuş
Kahramankazan'da okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okulların bakım ve temizliğini periyodik aralıklarla yaparken, bu çalışmalarını yaz tatilinde de sürdürüyor. Böylece okullar yaz tatilinde bile pırıl pırıl kalıyor.

Eğitim ve öğretime verdiği destekle adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki tüm okulların bakım ve temizliğini aksatmadan sürdürüyor. Belediye ekipleri okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere tüm bölümleriyle yakından ilgileniyor. Buralarda büyüyen yabani otlar temizlenirken, bahçelerdeki çimler de biçiliyor. Okul bahçeleri sürekli olarak temizlenirken, bahçelerdeki çimler biçiliyor ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca yine Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizleniyor. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da periyodik aralıklarla yapılıyor. Ekipler böylece, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki okulların pırıl pırıl kalmasını sağlıyor.

HEP DESTEK TAM DESTEK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okulların tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, “Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı yavrularımızın daha temiz daha ferah ortamlarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde sürekli olarak temizlediğimiz okullarımızı tatilde bile temizliyoruz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin her zaman yanındayız. Eğitime hep destek tam destek anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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