Kahramankazan'da Ova Çayı'nı temizleme seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, ilçe merkezini çepeçevre saran Ova Çayı’nda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ova Çayı’ndaki dip çamuru, balçık tabakaları ile çöp ve diğer yabancı maddeler temizlenirken, sinek larvası oluşumuna karşı ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sıcak havaları iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde haşere ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek için yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Belediye temizlik ve sağlık ekipleri bu kapsamda, ilçe merkezini çepeçevre saran Ova Çayı’nda da çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Ova Çayı’ndaki dip çamuru ve balçık tabakaları temizleniyor. Ekipler iş makinaları yardımıyla çay içerisindeki dip çamuru ve balçık tabakalarını buralardan çıkarıyor.

Ekipler, buraya atılan çöp ve diğer yabancı maddeleri de çayın içerisinden dışarı çıkarıyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki diğer dereler su birikintileri, gübrelik alanlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçiliyor.

HEDEF YAŞANABİLİR BİR İLÇE

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, daha modern daha yaşanılabilir bir Kahramankazan için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Her şey vatandaşlarımızın sağlığı ve konforu için. Bu doğrultuda ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Ova Çayı ilçemizin önemli bir değeri, burası başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.