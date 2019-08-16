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Kahramankazan'da pazarların temizliğine büyük önem veriliyor

Kahramankazan Belediyesi, yoğun ilgi gösterilen Salı Pazarı’nı özel solüsyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor. Vatandaşlar ve pazarcı esnafı daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapma imkanı buluyor.

Ankara Haberleri 16.08.2019, 09:36 16.08.2019, 10:33 Ramazan Durmuş
Kahramankazan'da pazarların temizliğine büyük önem veriliyor
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Kahramankazan Belediyesi, yalnızca ilçe halkının değil, ilçe dışından gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Salı Pazarı’nı özel solüsyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor. Vatandaşlar ve pazarcı esnafı daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapma imkanı buluyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, vatandaşların ve pazarcı esnafının daha hijyenik ve temiz bir ortamda rahatça alışveriş yapmaları için yoğun şekilde çalışıyor. Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, her hafta salı günü kurulan ve ilçe dışından gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Salı Pazarı’nı açılışından önce ve sonrasında sürekli olarak özel solüsyonlarla temizliyor. Ekipler, hazırlanan özel solüsyonla pazar yerlerini tepeden tırnağa yıkayarak, temiz bir ortam oluşturuyor. Böylece, vatandaşlar ve pazarcı esnafı hijyenik ve huzurlu bir ortamda alışverişlerini gerçekleştiriyor.

OĞUZ "ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Salı Pazarı’nın yalnızca ilçe halkının değil ilçe dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirterek, buralardaki hijyen ve temizliğe özel olarak önem verdiklerini kaydetti. Başkan Oğuz, “Ekiplerimiz bu kapsamda hazırlanan özel solüsyonla pazar alanlarını açılış öncesi ve sonrası temizliyor. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafının ferah ve temiz bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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