Son Dakika
Taha Akgül, olimpiyat vizesi aldı
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak
Kadın yazarların Çankaya buluşması...
Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!
"Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton"
Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu
Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar
Sabancı Holding, çimento sektöründe 50 yılı geride bıraktı
Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Kahramankazan'da sağlık taraması için kadınlara ücretsiz servis

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılan kanser taramasından geçebilmeleri için seferber oldu. Belediye, kadınların KETEM’e rahat ve kolay ulaşabilmeleri için ücretsiz servis uygulaması başlattı.

Ankara Haberleri 20.09.2019, 09:09 20.09.2019, 09:15 Ramazan Durmuş
Kahramankazan'da sağlık taraması için kadınlara ücretsiz servis

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ücretsiz olarak yapılan kanser taramasından geçebilmeleri için seferber oldu. Belediye, kadınların KETEM’e rahat ve kolay ulaşabilmeleri için ücretsiz servis uygulaması başlattı.

Kahramankazan Belediyesi, çağımızın vebası olarak bilinen kanserin, kadınlarda erken teşhis edilebilmesine yardımcı olmak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attı. Belediye, kadınların KETEM’de ücretsiz olarak yapılan meme ve rahim ağzı kanseri taramalarından faydalanmaları için ücretsiz servis hizmetini hayata geçirdi. Uygulama kapsamında belediyeye ait otobüsler, her perşembe günü saat 08.30’da belediye binası önünden hareket ediyor. Kadınlar böylece, KETEM’e rahat ve kolayca gidebiliyor. Ayrıca otobüslerin KETEM’e gidişleri sırasında İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen uzman personeller de, kadınları yapılacak taramalara ilişkin bilgilendiriyor. 40-69 yaş aralığındaki kadınlar KETEM’de, meme ve rahim ağzı kanserleri ile ilgili yapılan ücretsiz taramadan faydalanıyor. Belediyenin başlattığı ücretsiz servis seferi uygulamasından yararlanmak isteyenler 444 39 02 ya da 814 53 00 numaralı telefondan bilgi alabilecek.  

BAŞKAN OĞUZ'DAN ÇAĞRI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KETEM’in ücretsiz olarak Türkiye genelinde yaptığı bu taramaların oldukça önemli olduğunu belirterek, kendilerinin de kadınların bu hizmetten faydalanabilmeleri için harekete geçtiklerini söyledi. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeğine değinen Oğuz, “Belediye olarak biz de, kanserin tedavisinin çok daha kolay olduğu erken evrelerde tespit edilebilmesi için ücretsiz otobüs seferleri başlattık. Taramaların yapıldığı yaş aralığındaki tüm kadınlarımızı bu hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberlerankara #kahramankazan belediyesi #Belediye Başkanı Serhat Oğuz #KETEMe ücretsiz servis
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@