Kahramankazan'da sağlık taraması için kadınlara ücretsiz servis

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ücretsiz olarak yapılan kanser taramasından geçebilmeleri için seferber oldu. Belediye, kadınların KETEM’e rahat ve kolay ulaşabilmeleri için ücretsiz servis uygulaması başlattı.

Kahramankazan Belediyesi, çağımızın vebası olarak bilinen kanserin, kadınlarda erken teşhis edilebilmesine yardımcı olmak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attı. Belediye, kadınların KETEM’de ücretsiz olarak yapılan meme ve rahim ağzı kanseri taramalarından faydalanmaları için ücretsiz servis hizmetini hayata geçirdi. Uygulama kapsamında belediyeye ait otobüsler, her perşembe günü saat 08.30’da belediye binası önünden hareket ediyor. Kadınlar böylece, KETEM’e rahat ve kolayca gidebiliyor. Ayrıca otobüslerin KETEM’e gidişleri sırasında İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen uzman personeller de, kadınları yapılacak taramalara ilişkin bilgilendiriyor. 40-69 yaş aralığındaki kadınlar KETEM’de, meme ve rahim ağzı kanserleri ile ilgili yapılan ücretsiz taramadan faydalanıyor. Belediyenin başlattığı ücretsiz servis seferi uygulamasından yararlanmak isteyenler 444 39 02 ya da 814 53 00 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

BAŞKAN OĞUZ'DAN ÇAĞRI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KETEM’in ücretsiz olarak Türkiye genelinde yaptığı bu taramaların oldukça önemli olduğunu belirterek, kendilerinin de kadınların bu hizmetten faydalanabilmeleri için harekete geçtiklerini söyledi. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığı gerçeğine değinen Oğuz, “Belediye olarak biz de, kanserin tedavisinin çok daha kolay olduğu erken evrelerde tespit edilebilmesi için ücretsiz otobüs seferleri başlattık. Taramaların yapıldığı yaş aralığındaki tüm kadınlarımızı bu hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.