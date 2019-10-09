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Kahramankazan'da şehit emanetlerinin duygusal nikahı

15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’nde şehit olan Hasan Yılmaz’ın aynı zamanda gazi olan kızı Birgül ile şehit olan Lokman Biçinci’nin kardeşi Metehan dünya evine girdi. Genç çift, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un kıydığı nikahla evliliğe ilk adımlarını attı.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 12:19 09.10.2019, 13:05 Ramazan Durmuş
Kahramankazan'da şehit emanetlerinin duygusal nikahı

15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’nde şehit olan Hasan Yılmaz’ın aynı zamanda gazi olan kızı Birgül ile şehit olan Lokman Biçinci’nin kardeşi Metehan dünya evine girdi. Genç çift, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un kıydığı nikahla evliliğe ilk adımlarını attı.

15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde şehit olan Hasan Yılmaz’ın aynı zamanda gazi olan kızı Birgül ile şehit Lokman Biçinci’nin kardeşi Metehan hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikahlarını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kıydı. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde yapılan düğünde çiftin şahitliklerini ise Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile belediye Kültür İşleri Müdürü Atillahan İrkin yaptı. Genç çifti bu mutlu günlerinde şehit yakınları ve gaziler ile akraba ve dostları da yalnız bırakmadı.  

Onlar ailemizden biri

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Birgül ve Metehan’ın hayatlarını birleştirmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Gazi olan Birgül kızımızın babası, Metehan oğlumuzun da ağabeyi o gece şehadete yürüdü. Bu vatan için canlarını hiç çekinmeden feda ettiler. Aziz şehitlerimizin de manen burada bizimle birlikteler. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Onlar hepimizin ailesinin bir ferdi. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Acı ve tatlı tüm anlarında yanlarında oluyoruz. Birgül ve Metehan’a iki cihan saadeti diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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