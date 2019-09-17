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Kahramankazan'da traktör sahiplerine reflektör hediye edildi

Kahramankazan’da trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan “Reflektör Tak, Görünür Ol” projesi kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, reflektörleri çiftçilerle birlikte traktörlere taktı.

Ankara Haberleri 17.09.2019, 09:05 Ramazan Durmuş
Kahramankazan'da traktör sahiplerine reflektör hediye edildi
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Kahramankazan’da trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan “Reflektör Tak, Görünür Ol” projesi kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, reflektörleri çiftçilerle birlikte traktörlere taktı.

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle anlamlı bir proje hayata geçirildi. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan ““Reflektör Tak, Görünür Ol” projesi kapsamında düzenlenen törenle traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Salı Pazarı’nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özkan ile çiftçiler katıldı. Çiftçilerin Pazar alanına getirdiği traktörler renkli bir görüntü oluşturdu. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra traktörlere ve traktör römorklarına reflektörleri taktı.

Kayıpların önüne geçilecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda ilçede traktör kullanımının yüksek oranda olduğunun altını çizdi. Hayata geçirilen projenin bu açıdan oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Oğuz, “Değerli çiftçilerimiz ve traktör sahiplerimize bu anlamlı hediyeyi vererek, başlattığımız bu kampanya farkındalık yaratması açısından oldukça önemli. Trafikte kaybettiğimiz her bir can, bizleri çok üzüyor. Bu projeyle inşallah bu can kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Trafiğe çıkan tüm sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını kendilerinden rica ediyorum” diye konuştu.

Çiftçiler de proje kapsamında kendilerine reflektör hediye edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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