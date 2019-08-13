Kahramankazan'da yaşlı ve engelliler unutulmadı

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları unutmadı. Evleri temizlenerek, berber ve kuaför hizmeti verilen yaşlı ve engelli vatandaşlar bayramı daha mutlu karşıladı.

Kahramankazan Belediyesi, evlerini sürekli olarak temizlediği yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları, Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmadı. İlçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret eden belediye ekipleri, vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizleyerek, hijyenik ve ferah bir ortamda bayramı karşılamalarını sağladı. Temizliğin yanı sıra ihtiyacı olan evlere boya badana hizmeti de verildi. Ekipler ayrıca temizlik hizmetlerinin yanı sıra berber ve kuaför hizmeti de sundu. Böylece evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar, evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de almış oldu.

"BİR GÜN HEPİMİZ YAŞLANACAĞIZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşları asla yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Bir gün hepimiz yaşlanacağız. Öte yandan şu an sağlıklı olabiliriz, ancak bu durum hepimizin birer engelli adayı olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Yaşamımız boyunca nelerin başımıza geleceğini bilmiyoruz. Bu açıdan için yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu kapsamda bu vatandaşlarımızın bayramı daha güzel geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onları bayram öncesinde ve bayramda da onları ziyaret ederek bayramlaşıyoruz” dedi.