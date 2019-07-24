Kahramankazan'da Yerel Medya Mensupları Onuruna Yemek
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara’daki yerel medya mensupları onuruna yemek verdi.
Yerel basının sorunları Kahramankazan’da konuşuldu
aşkan Oğuz, yerel basının sorunlarının konuşulduğu yemekte, “Kahramankazan Belediyesi olarak gözümüz kulağımız olan, şehrin kılcal damarlarına kadar giren yerel basının ve tüm basın camiasının yanınızdayız” dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla anlamlı bir davete ev sahipliği yaptı. Başkan Oğuz, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara genelindeki yerel basın mensupları onuruna yemek verdi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen davete 40’a yakın yerel gazete, televizyon ve radyonun temsilcisi katıldı. Davete ayrıca, AK Parti ve MHP’li üyelerden oluşan Cumhur İttifakı ile İyi Parti ve CHP’li üyelerden oluşan Millet İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Meclis üyeleri de katıldı.
Yerel basının sorunları konuşuldu
Oğuz’dan yanınızdayız mesajı
Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Kendisinin de bir dönem Kahramankazan’da yerel bir gazete çıkardığını ifade eden Başkan Oğuz, yerel basının önemine değindi. Yerel haberciliğin etkisine ve gücüne vurgu yapan Oğuz, “Bu anlamlı günde yerel basınımızın siz değerli temsilcilerini 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolleşen ilçesi Kahramankazan’ımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Sizler şehrin kılcal damarlarına kadar girerek, birçok çarpıklığı, aksaklığı veya olumlu gelişmeleri haberleştiren basın emekçilerisiniz. Kahramankazan Belediyesi olarak gözümüz kulağımız olan, şehrin kılcal damarlarına kadar giren yerel basınımızın ve tüm basın camiasının yanınızdayız” dedi.
Çalışmalarını anlattı
Başkan Oğuz, yemek kapsamında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Davetin sonunda Başkan Oğuz ve yerel basın mensupları günün anısına aile fotoğrafı çektirdi.
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