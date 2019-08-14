Kahramankazan'ın termal suyuna Almanlar talip

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkarılan ve dünyadaki en kaliteli jeotermal kaynaklar arasında gösterilen termal suya, alanında dünya devi olan Alman firması talip oldu. Kahramankazan’ı ziyaret eden firma yetkilileri, içilebilme özelliği de olan termal suyu şişeleyerek Avrupa pazarına sürmeyi hedefliyor.

BAŞKAN OĞUZ İLE GÖRÜŞTÜLER

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu Soğulcak Mahallesi’nde yeryüzüne çıkarılan ve dünyadaki en kaliteli jeotermal kaynaklar arasında gösterilen termal suya, bir Alman firması talip oldu. Alanında dünya devi konumunda olan Alman firması, içilebilme özelliği de olan termal suyu şişeleyerek Avrupa pazarına sürmek için kolları sıvadı. Alman firması yetkilileri bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kahramankazan’ı ziyaret etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’la bir araya gelen firma yetkilileri, termal suyun çıktığı Soğulcak Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda, termal suyun içmece alanında dünyadaki en kaliteli termal kaynaklar arasında olduğunu vurgulayan firma yetkilileri, suyu şişeleyerek Avrupa pazarına sürme niyetinde olduklarını ifade etti.

TERMAL KİMLİK ÖNE ÇIKACAK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi, hayvancılık ve tarım alanlarında önemli bir potansiyele sahip olan ilçelerini, önümüzdeki dönemde termal kimliğiyle de adından söz ettiren bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kahramankazan’da çıkan termal suyun, hali hazırda vatandaşın kullanımına açık bir termal hamamda ve belediye tarafından yapımı tamamlanarak özel sektör eliyle işletilmesi hedeflenen termal otelde bulunduğunu vurgulayan Oğuz, “Belediyemizin imkânları ile bitirilmiş bir termal otel var. Belediye olarak biz burayı daha profesyonel ve daha kaliteli bir hizmet verilebilmesi için özel sektör eliyle işletmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu noktada gelişmeler olacak” dedi.

ÖNEMLİ FİRMALAR TALİP

Kahramankazan’da çıkan termal suyun yalnızca hamam suyu olarak değil, içmece özelliğinin de bulunduğunun altını çizen Başkan Oğuz, bu suya yurtiçinden ve yurtdışından alanında önemli firmaların da talip olduğunu kaydetti. Kahramankazan’ın termal içmece suyuna sektöründe başı çeken Alman bir firmanın talip olduğunu anlatan Başkan Oğuz, şöyle konuştu:

“Almanya’da bu sektörün başını çeken bir firmanın sahipleri özellikle bizim bu suyumuz için geldiler. Bu suyu şişeleyip yurt dışında satmak istediklerini söylediler. Bu bizim için çok önemli. İlçemizdeki termal suyumuzun 55°C doğal sıcaklığı bulunuyor ve içindeki mineral zenginliği açısından Türkiye'deki ve dünyadaki en kaliteli termal sular arasında yer alıyor. Buradaki suyun hem yıkanılabilir hem de içilebilir özelliği var. Almanya'dan bir firmanın yetkilileri, bu noktada bize müracaat etti. Almanya'da bu sektörün başını çeken firmanın yetkilileri, ‘biz bu suyu almak ve şişeleyip yurtdışına satmak istiyoruz’ dediler. Bizim termal içmece suyumuzun çok kaliteli olduğunu söylediler. Termal turizmin Kahramankazan'da geliştirilmesi gerekiyor ve belediye olarak termal yatırımcıyı çekmek istiyoruz. Arazi temini, altyapı ve teşvikler noktasında firmalara destek vererek onları ilçemize çekmek istiyoruz. Görüşmelerimiz bu alanda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda firmayla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde termal turizm alanında Kahramankazan’ımız dünyadaki sayılı merkezler arasında yer alacak.”