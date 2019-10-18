Kahramankazan İstihdam Merkezi iş bulmaya devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Temmuz ayında faaliyete geçen KİM, kurulduğu günden bu yana 400 kişiye iş buldu. Bu sayıyı artırmak için çalıştıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hedeflerinin sıfır işsizlik olduğunu söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim döneminde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan ve ilçede işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), Temmuz ayının ilk haftasında hayata geçirilmişti. KİM, Başkan Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay arasında imzalanan protokolle kurulmuştu.

Köprü oluyor

Kahramankazan Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşturuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

400 kişiye yeni iş

KİM kurulduğu Temmuz ayından bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran Kahramankazan’da meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Temmuz ayından bu yana KİM’e başvuran 797 vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan 400’ü ise iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı.

Hedefimiz sıfır işsizlik

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. KİM’in üçlü bir sacayağından oluştuğunu ifade eden Oğuz, bunun bir tarafında Kahramankazan Belediyesi’nin, bir tarafında İŞKUR’un, bir tarafında da Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin olduğunu söyledi. 3 binin üzerinde sanayi tesisi ve işletmenin bulunduğu 54 bin nüfuslu ilçelerine, başka ilçelerden çalışmak için günlük 60 bine yakın vatandaşın geldiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

“Kahramankazan’daki istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan’daki istihdam pastasını Kahramankazan’da yaşayan insanlara sunabilmek. KİM’in hayata geçmesinin üzerinden yaklaşık 4 aylık bir süre geçmesine karşın, bugüne keder 400kardeşimizi iş sahibi yaptık. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz. Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM’e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan’da ikamet etmesi. Projemize katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza sunuyorum. İstihdam sağlayan, üreten, ülkesine katkı sağlayan herkes başımızın tacıdır. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman işverenlerimizin yanındayız.”