Kahramankazan İstişare Meclisi ikinci toplantısı yapıldı

Kahramankazan masaya yatırıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Kahramankazan İstişare Meclisi ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda ilçeye ilişkin birçok konu konuşuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim sürecinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan ve ilki geçen mayısta gerçekleştirilen Kahramankazan İstişare Meclisi artık kurumsal hale geldi. Kahramankazan İstişare Meclisi’nin ikinci toplantısı Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçedeki kurum yöneticileri, okul müdürleri, muhtarlarında aralarında bulunduğu toplumun tüm kesimlerinden vatandaşlar katıldı.

Beyin fırtınası gerçekleşti

Toplantı kapsamında ilçenin temel sorunları ve bunların çözüm önerilerinden, ilçede hayata geçirilebilecek uygulama ve projelere kadar birçok konu konuşuldu. Katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinden, sanayi ve okul işbirliklerine, kütüphane kurulmasından sokak hayvanlarına, öğrencilere burs imkanlarından istihdama, mahalle kültür evlerinden TUSAŞ ile yapılan meslek kurslarına, kentsel dönüşümden aile içi iletişime, madde bağımlılığıyla mücadelen engelli bireylerin kenti daha rahat kullanmalarına kadar çok sayıda konu masaya yatırıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı boyunca Kahramankazan’a ilişkin kapsamlı bir beyin fırtınası gerçekleştirilmiş oldu.

Katılımcılar sordu Oğuz cevapladı

Başkan Oğuz, toplantı boyunca katılımcıların konuşmaları doğrultusunda notlar aldı. Oğuz, aldığı notlar ve gelen sorular doğrultusunda, kendisine eşlik eden birim müdürü ve başkan yardımcıları ile birlikte katılımcılara açıklamalarda bulundu. Katılımcılar bir sonraki toplantı

Birlikte karar alıyor birlikte yönetiyoruz

Başkan Oğuz, düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek olan Kahramankazan İstişare Meclisi toplantılarında toplumun tüm kesimleriyle buluşmayı sürdüreceklerini söyledi. Toplantılarda tüm farklı görüşlerden ve kesimlerden vatandaşların yer aldığını ifade eden Oğuz, ilçe gündemini, gerçekleştirilecek projeleri ve uygulamaları masaya yatıracaklarını kaydetti. Kahramankazan’ı katılımcı anlayış doğrultusunda, “birlikte karar alıyor, birlikte yönetiyoruz” ilkesiyle yönettiklerinin altını çizen Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kahramanakazan’ımızı genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte yönetiyoruz. İstişare Meclisi bunun en güzel örneği. Omuz omuza yürek yüreğe ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve Türkiye’ye örnek olacak bir ilçe haline getireceğiz. İlçemizi, ‘Ben yaptım oldu değil, biz yaptık oldu’ anlayışıyla hep birlikte yöneteceğiz. Kahramankazan’da yaşayan herkes ilçenin bir parçası olduğunu hissedecek. Her şey Kahramankazan için.”