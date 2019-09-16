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Kahramankazan parkları, kameralarla takip ediliyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki tüm park ve bahçeleri yüksek çözünürlük ve gece görüş özelliğine sahip kameralarla takip ediyor. 41 parkta bulunan 172 adet kameradan elde edilen görüntüler kurulan merkezdeki görevli personel tarafından 7/24 izleniyor.

Ankara Haberleri 16.09.2019, 11:53 Ramazan Durmuş
Kahramankazan parkları, kameralarla takip ediliyor
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Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki tüm park ve bahçeleri yüksek çözünürlük ve gece görüş özelliğine sahip kameralarla takip ediyor. 41 parkta bulunan 172 adet kameradan elde edilen görüntüler kurulan merkezdeki görevli personel tarafından 7/24 izleniyor.

Kahramankazan Belediyesi ilçe genelindeki 41 parkı, 172 adet yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliğine sahip kamerayla izliyor. Kameralardan elde edilen görüntüler kurulan merkezde görevli personel tarafından 7/24 takip ediliyor. Ayrıca kameralardan elde edilen görüntüler bu merkezde kayıt altına alınıyor. Kamera sistemleri sayesinde özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği parklarda aileler çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla vakit geçiriyor. Böylece başta çocuk istismarı olmak üzere madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçiliyor.

Olumsuzlukların önüne geçiliyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kamera sistemleriyle parkların daha da güvenli hale geldiğini belirterek, “Ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın sıklıkla kullandığı parklarımızdan kamera sistemleri sayesinde daha güvenli. Caydırıcı etkiye de sahip olan kamera sistemleriyle, çocuk istismarı başta olmak üzere, buralarda meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların önüne geçiliyor” dedi.

Aileler ve çocuklar memnun

Kahramankazanlı aileler ve çocuklar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Aileler artık gönül rahatlığıyla parklarda çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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