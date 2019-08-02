Kahramankazan’da Engelsiz Raketler Korta Çıktı

Kahramankazan Belediyesi, engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği projelerle farkındalık yaratmaya devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanması kapsamında önemli çalışmalara imza atan Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Tenis turnuvası düzenledi.

Engelli bireyler 4 hafta boyunca aldıkları tenis eğitimlerinin ardından düzenlenen turnuvada kıyasıya mücadele etti. Turnuvada, çeşitli engel gruplarından 22 sporcu ter döktü. Kıyasıya mücadele eden sporcuların gösterdikleri azim ve başarı, turnuvayı izleyenlere “burada engel yok” dedirtti. Turnuva boyunca eğlenceli anlar yaşayan engelli bireylerin mutlulukları görülmeye değerdi. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Engelsiz Yaşam Merkezi, 7’den 70’e tüm engelli bireyler ve ailelerinin buluşma noktası oldu. Engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlandığı merkezde, eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanatları atölyeleri bulunuyor. Merkezde, atölye çalışmalarının yanı sıra, müzik korosu, enstrüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, resim, mum ve sabun yapımı, okuma yazma, E-KPSS, görgü kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, sosyal yaşam becerileri, zumba, pilates ve karate de dahil olmak üzere spor alanında birçok kurs hizmet veriyor. Engelli bireyler ve ailelerine psikolojik destek de sağlanan merkez sayesinde Kahramankazan’da engeller ortadan kalkıyor.

ENGELSİZ BİR KAHRAMANKAZAN

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireyler düşünülerek üretildiğini söyledi. Katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini ve engelli bireylerin de bunun en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

“Böylesine anlamlı bir turnuvayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Hizmetlerimiz ve eserlerimizle tüm engellerin ortadan kalktığı bir Kahramanakazan oluşturacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi’miz kardeşlerimizin daha kaliteli vakit geçirmelerini, topluma kazandırılmalarını ve en önemlisi engellerinin yapabilecekleri birçok aktiviteye engel teşkil etmediğini görmelerini sağlıyor. Gönül belediyeciliği uygulamaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda toplumumuzun tüm kesimleri için projeler geliştiriyor, hizmetler üretiyoruz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin mutluluğu ve rahatı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”