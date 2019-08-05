Kahramankazan’da köylere hizmet seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki 40 köye 4 aylık süreçte yarım milyonluk yatırım yaptı. Köy konaklarından camilere, mezarlıklardan yollara kadar tüm noktalarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, köylere ayrıca malzeme ve araç gereç desteği de veriyor.

OĞUZ TALEPLERİ YERİNDE İNCELİYOR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, toplumun tüm kesimlerine dokunan ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki köyleri sürekli olarak ziyaret eden Başkan Oğuz, buralardaki eksiklik ve vatandaşlardan gelen talepleri yerinde inceliyor. Başkan Oğuz’a bu ziyaretleri sırasında belediye ekipleri de eşlik ediyor. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri titizlikle ele alan belediye ekipleri, buralardaki tüm eksiklik ve ihtiyaçları anında gideriyor.

Ekipler bu doğrultuda, köy konaklarından camilere, mezarlıklardan parklara, tarım alanlarından yollara kadar tüm noktalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ayrıca, köylere ve muhtarlıklara ihtiyacı olan malzeme ve araç gereç desteğini de veriyor.

YARIM MİLYONLUK YATIRIM YAPILDI

Başkan Oğuz, göreve başladığı günden bu yana halka dokunan, çözüm ve insan odaklı projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini belirterek, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de böyle devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda ilçelerindeki tüm köylere hizmette sınır tanımayan bir anlayışla çalıştıklarının altını çizen Başkan Oğuz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana mahalle statüsünde olan köylerimize elimizden gelen tüm desteği ve hizmeti veriyoruz. Geride kalan 4 aylık süreçte yaklaşık yarım milyon TL’lik yatırım ve hizmeti buralardaki vatandaşlarımızla buluşturduk. Hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan’ımızın köylerini de bu kapsamda daha konforlu, daha yaşanabilir ve daha modern bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.