Kahramankazan’da 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Şehit Muhtar Ali Anar anıldı

Muhtarlar Günü Kahramankazan’da düzenlenen programla kutlandı.

Programda FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan 9 Kahramankazanlı arasında yer alan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar da unutulmadı.

Muhtarlar Günü Kahramankazan’da kutlandı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti. Burada muhtarlar adına konuşan Dernek Başkanı Kubat, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan ilçe protokolüne teşekkür ederek, muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu söyledi.

Şehit Muhtar Anar’ı unutmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, millete hizmet yolunda tüm muhtarlara başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önemi anımsatan Oğuz, muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde defalarca ağırlamasının onlara verdiği değeri gösterdiğinin altını çizdi. Oğuz, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar başta olmak üzere tüm muhtarların günlerini kutladı.

Başkan Oğuz ve ilçe protokolü, törenin ardından muhtarlar onuruna verilen kahvaltı programına katıldı.