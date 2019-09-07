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Kahramankazan’da “Sokakta Satranç Var”

Kahramankazanlı minik satranççılar, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce düzenlenen “Sokakta Satranç Var” etkinliğinde buluştu. Minik satranççıların yaptığı hamlelerin izleyenleri hayran bıraktığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara Haberleri 07.09.2019, 10:32 Ramazan Durmuş
Kahramankazan’da “Sokakta Satranç Var”

Kahramankazanlı minik satranççılar, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce (KAGEM) düzenlenen “Sokakta Satranç Var” etkinliğinde buluştu. Minik satranççıların yaptığı hamlelerin izleyenleri hayran bıraktığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce (KAGEM) düzenlenen “Sokakta Satranç Var” etkinliği ilçedeki minik satranççıları buluşturdu. KAGEM’in bahçesinde düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Minik satranççılar burada rakiplerini mat edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Minik satranççılar yaptıkları hamlelerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Satranç sever minikleri buluşturan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.  

GELİŞİMLERİNE KATKI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan spor, sanat ve kültür etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, “Sokakta Satranç Var etkinliği de geleceğimizin teminatı, ülkemizin yarınları olan yavrularımızın zihinsel gelişimlerini olumlu yönde katkı sunan bir organizasyon oldu. Etkinliğe katılan tüm yavrularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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