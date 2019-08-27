Kahramankazan’da üniversitesi öğrencilerine burs müjdesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesini amaçlayan Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) kurularak faaliyetlerine başladı. Burs başvurularını almaya başlayan dernek, önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs vermek için kurularak faaliyetlerine başlayan Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Oğuz’un yanı sıra, KAHEK Başkanı Harun Candan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Oğuz, KAHEK’in hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, dernek başkanı Candan ve yönetim kurulu üyelerini böylesine anlamlı bir oluşuma katkı sundukları için tebrik etti.

"BURS TALEBİ ÇOK"

31 Mart yerel seçimleri öncesinde vatandaşlardan kendisine iletilen en önemli taleplerden birinin öğrencilere burs verilmesi olduğunun altını çizen Başkan Oğuz, “Biz de bu doğrultuda ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olabilmek için Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin kurulmasına öncülük edeceğimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bu dernek, tamamen sivil üyelerden oluşan yönetimiyle hayata geçti. İlçemizdeki hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi buluşturmak için kolları sıvadı. Hiçbir öğrencimizin maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatının sonlanmasına inşallah müsaade etmeyeceğiz. Bu fitili hep birlikte ateşleyeceğiz. Bugün atılan bu maya inşallah Kahramankazan’da tutacak. Biz görevi devredip gitsek bile bu dernek ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olacak. Bizler de derneğimizin her zaman yanında olacağız” diye konuştu.

Vatandaşlardan kendilerine gelen en önemli taleplerden birinin öğrencilerine yönelik burs olduğunu vurgulayan Başkan Oğuz, belediyelerin 2008 yılına kadar yükseköğrenim öğrencilerine burs verdiğini, ancak CHP’nin açtığı iptal davası sonucu, Anayasa Mahkemesi’nin belediyelerin burs vermesine ilişkin düzenlemeyi iptal ettiğini kaydetti. Oğuz, belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs vermesine imkan sağlayan düzenlemenin iptal edilmesine karşın, vatandaşlardan gelen burs taleplerinin ise ortadan kalkmadığının altını çizdi.

ŞEFFAF OLACAK

KAHEK’in tek amacının ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardım edebilmek olduğunu kaydeden Başkan Oğuz, “Dernek faaliyetlerini tamamen şeffaf bir ortamda sürdürecek. Derneğe yapılan bağışlar ve dernekten verilecek tüm bursların internet sitesi üzerinden anlık olarak ilan edilecek. Burs vermek isteyen hayırseverlerimizin hayırları, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle buluşacak. Dünya görüşü, siyasi düşüncesi ne olursa olsun ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve öğrencilerimizin yanında olacak. Derneğin kuruluşunda ve dernekte görev alan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Derneğe bağışlarıyla katkıda bulunan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte, burs imkanını yükseköğrenim öğrencilerinin yanı sıra ilk ve orta öğrenim öğrencileriyle buluşturacağız” diye konuştu.

AYLIK 150 TL

KAHEK’in önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeye başlayacağını ifade eden Başkan Oğuz, ilk etapta yükseköğrenim öğrencilerine aylık 150 TL burs verileceğini kaydetti. Oğuz, burs imkanından faydalanabilmenin tek şartının ise Kahramankazan’da ikamet etmek olduğunu söyledi.

KAHEK Başkanı Candan da, derneğin ilçede önemli bir görev üstleneceğini belirterek, “Bu anlamlı, bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimize destek olacağız” dedi. Yönetim kurulu üyeleri de KAHEK’in hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, ihtiyaç sahibi öğrenciler için ellerinden gelen özveriyi göstereceklerini söyledi.

KAHEK, öğrencilerden gelen burs başvurularını almaya başladı. KAHEK’in önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeye başlayacağı ifade edildi. Burs başvurularıyla ilgili olarak www.kahramankazaneksyd.com adresinden bilgi alınabilecek.