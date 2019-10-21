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Kahramankazan’ın 2020 bütçesi oy birliğiyle onaylandı

Kahramankazan Belediyesi’nin 2020 mali yılı bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, güven ve samimiyetleri için meclis üyelerine teşekkür etti.

Ankara Haberleri 21.10.2019, 13:14 Tuğçe Hanım
Kahramankazan’ın 2020 bütçesi oy birliğiyle onaylandı

Kahramankazan Belediyesi’nin 2020 mali yılı bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, güven ve samimiyetleri için meclis üyelerine teşekkür etti.

Kahramankazan Belediyesi’nin 2020 mali yılı bütçe tasarısı Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un başkanlığında toplanan mecliste mali bütçe tasarısı maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Oy birliği ile mecliste onaylanan Kahramankazan Belediyesi’nin 2020 mali yılı bütçesi 100 milyon TL olarak belirlendi.

Kamu menfaati önde tutulacak

Başkan Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, tüm meclis üyelerine gösterdikleri güven ve samimiyet için teşekkür etti. Oğuz, belediyenin ve kamunun menfaatlerini önde tutarak hizmetlerini sürdüreceklerini belirterek, çalışmalarını şeffaflık, samimiyet ve çözüm esaslarına göre yürüteceklerini kaydetti. Oğuz, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.  

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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