Kahramankazan’ın meşhur “Ova Kavunu” pazara indi

Kahramankazan’ın meşhur “Ova Kavunu”, ilçede her hasat döneminin ardından geleneksel olarak kurulan kavun pazarında görücüye çıktı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pazara getirilen 38 römork kavunun tamamını çiftçiye destek olması amacıyla satın aldı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kurulan kavun pazarı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kaymakam Engin Aksakal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kavun üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının arından, kurdelenin kesilmesiyle pazarın açılışı yapıldı.

GELENEKSEL PAZARLIK

Burada Oğuz, Yeğin ve Aksakal ile üreticiler arasında kavunun taban fiyatını belirlemek için pazarlık yapıldı. Yapılan pazarlık renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Oğuz “Üreticiyle, çiftçiyle pazarlık olmaz, kilogramı 3 liraya hayırlı uğurlu olsun” diyerek, çiftçilerin istediği ücretten kavunu aldı. Böylece, yapılan pazarlık sonucu pazarda kavunun kilogram taban fiyatı 3 lira olarak belirlenmiş oldu. Başkan Oğuz, pazara getirilen 38 römork kavunun tamamını çiftçiye destek olması amacıyla satın aldı.

BAŞKAN'DAN FESTİVAL MÜJDESİ

Başkan Oğuz, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda Kahramankazan'ın meşhur Ova Kavunu’nun rekoltesi ve kalitesindeki düşüşün kendilerini üzdüğünü belirterek, bunun önümüzdeki yıllarda artması gerektiğini ifade etti. Kahramankazan’ın kavunu, kavurması ve eti ile meşhur bir ilçe olduğunu, buna rağmen ilçede bu ürünlerle ilgili bir festivalin bulunmadığını söyleyen Oğuz, çiftçilerin gelecek yıl pazara 500 römork getirecek kadar kavun ekmesi durumunda “Kahramankazan Kavun, Kavurma ve Et Festivali”ni düzenleyeceklerini ifade etti. Oğuz’un bu sözlerinin ardından çiftçiler gelecek yıl daha fazla kavun ekeceklerinin sözünü verdi.

FİDE DESTEĞİNE DEVAM

Oğuz ayrıca, belediye olarak her zaman çiftçilerin ve üreticilerin yanlarında olduklarını ifade ederek, bu yıl çiftçilere verdikleri 1 milyon sebze fidesi desteğini anımsattı. Bu desteği gelecek yıl 2 milyon fideye yükselteceklerinin de müjdesini veren Oğuz, “Bu yıl 1 milyon fide dağıttık, seneye bu sayı inşallah 2 milyon olacak. Bu yıl yüzde 25 oranında olan destekleme payımızı önümüzdeki yıl inşallah yüzde 50, yüzde 75 hatta yüzde 100’e çıkaracağız” diye konuştu.