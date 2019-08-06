Kahramankazanlı çocukların bayramlıkları Başkan Amca’dan

Kahramankazan Belediyesi, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları unutmadı.

NEŞELERİNE DİYECEK YOK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Oğuz ve eşine sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Başkan Oğuz ve eşi burada çocuklara bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Oyuncaklarını ve hediyelerini alan miniklerin neşelerine diyecek yoktu. Ziyaretlerde ayrıca, ailelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda bulunuldu. Başkan oğuz ve eşi, ziyaretlerde çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilendi. Çocuklar, kendileriyle şakalaşan ve çeşitli oyunlar oynayan Başkan Oğuz’a “Başkan Amca”, eşi Nergiz Oğuz’a ise “Nergiz Teyze” diyerek hitap etti.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, “Böylesine özel ve anlamlı günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Küçük bir hediye, bir tebessüm, onların dünyalarında çok değişik anlamlar ifade ediyor. Dar gelirli ailelerimizin ve çocuklarımızın yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanlarındayız” diye konuştu.