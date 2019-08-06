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Kahramankazanlı çocukların bayramlıkları Başkan Amca’dan
Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürdü. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi ziyaret ettiği evlerde çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.
Ankara Haberleri 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 10:15 Ramazan Durmuş
Kahramankazan Belediyesi, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları unutmadı.
NEŞELERİNE DİYECEK YOK
HER ZAMAN YANLARINDAYIZ
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, “Böylesine özel ve anlamlı günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Küçük bir hediye, bir tebessüm, onların dünyalarında çok değişik anlamlar ifade ediyor. Dar gelirli ailelerimizin ve çocuklarımızın yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanlarındayız” diye konuştu.
Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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