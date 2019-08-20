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Kahramankazanlı çocukların spor malzemeleri Başkan Oğuz'dan

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarına katılan minik sporculara spor malzemesi hediye etti.

Ankara Haberleri 20.08.2019, 09:34 20.08.2019, 09:56 Ramazan Durmuş
Kahramankazanlı çocukların spor malzemeleri Başkan Oğuz'dan
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarına katılan minik sporculara spor malzemesi hediye etti. Spor malzemelerini, “Başkan Amca” diye hitap ettikleri Oğuz’un elinden alan miniklerin neşeleri görülmeye değerdi.  

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından farklı branşlarda düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15 yaş aralığındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının malzeme dağıtım törenine katıldı. Burada yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Oğuz, minik sporculara malzemelerini elleriyle dağıttı. Oğuz’a “Başkan Amca” diye hitap eden miniklerin neşeleri görülmeye değerdi.

SPOR KENTİ KAHRAMANKAZAN...

Başkan Oğuz, okulların tatil olmasıyla birlikte başlattıkları yaz spor okullarına, ilçede yaşayan miniklerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Kurslarımızla çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı. Her şey yavrularımız için. Spor yaparken kullanacakları malzemeleri onlara dağıtmaktan ve onlarla bir arada olmaktan oldukça mutluyum”.

Kahramankazan’ın 54 bine yakın nüfusa sahip olmasına karşın, belediye spor kulübünde 12 farklı branşta bin 500 lisanlı, 5 bine yakın da aktif sporcunun bulunduğunun altını çizen Başkan Oğuz, “Uluslararası standartlarda modern spor tesislerimizle 7’den 70’e sporcu bir ilçeyiz” dedi.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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