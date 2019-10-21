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Kahramankazanlı down sendromlu Umutcan’ın askerlik hayali gerçekleşti

Ankara Haberleri 21.10.2019, 12:46 Tuğçe Hanım
Kahramankazanlı down sendromlu Umutcan’ın askerlik hayali gerçekleşti

“En büyük asker bizim asker”

Kahramankazan’da yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu Umutcan Uzunoğlu’nun askerlik hayali düzenlenen temsili asker kınası etkinliğiyle gerçekleştirildi. Eline asker kınasını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından yakılan Umutcan’ın mutluluğu görülmeye değerdi.

Kahramankazan’da yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu Umutcan Uzunoğlu'nun askerlik hayali temsili şekilde gerçek oldu. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerleri gören televizyonda gören Umutcan, ailesine askere gitmek istediğini söyledi. Umutcan'ın isteğinde ısrarcı olması üzerine, ailesi temsili bir asker kınası etkinliği gerçekleştirdi. Üniforma giyen ve konvoy eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Umutcan için Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sitede de asker kınası yapıldı. Akraba, dost ve arkadaşlarının katıldığı kına gecesinde, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da Umutcan’ı yalnız bırakmadı.

Eline kınası yakıldı

"En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla gecenin düzenlendiği alana gelen Umutcan’ın kınası eline Başkanı Oğuz tarafından yakıldı. Burada omuzlara alınarak havaya fırlatılan Umutcan’ın mutluluğu görülmeye değerdi. Davetlilerle hatıra fotoğrafı çektiren Umutcan, akser kınasında doyasıya eğelendi. 

En büyük asker bizim asker

Başkan Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Umutcan'ın askere gitme hayalinin gerçekleştirilmesinin önemine değinerek, böylesine anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı gururlandırdığını söyledi. Oğuz, “Umutcan bizlere bir kez daha askerliğin sadece bilek işi olmadığını, yürek işi de olduğunu gösterdi. Bu ülkenin bağrından çıkmış, sınır ötesinde operasyon yapan aslan parçaları, onlar bizi duyuyorlar. Allah onların tekerine taş değdirmesin. Cenab-ı Allah ordumuza havada, karada, denizde, her yerde muzafferiyetler nasip etsin. En büyük asker bizim asker" dedi.

Umutcan’ın babası Ramazan Uzunoğlu da düzenlenen etkinlik sayesinde oğlunun çok mutlu olduğunu belirterek, “Oğlum askerleri çok seviyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Umutcan'ın coşkusu daha da arttı. Askerleri gördükçe sürekli asker selamıyla televizyonun karşısında onları selamlamaya başladı" dedi.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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